La decisión definitiva del Tricel ¿En qué quedó la candidatura parlamentaria de Daniel Jadue?

Tricel toma decisión definitiva sobre Daniel Jadue

Por: Catalina Martínez

Una vez más, el Tribunal Calificador de Elecciones frenó las aspiraciones parlamentarias de Daniel Jadue. Imputado en el caso Farmacias Populares, el exalcalde no podrá presentarse por el distrito 9 en los comicios del 16 de noviembre.

Con tres votos a favor y uno en contra, el Tricel cerró la puerta al intento del exalcalde de Recoleta por revertir su exclusión. El recurso de reposición presentado por sus abogados, Ciro Colombara y Aldo Díaz, no logró modificar la resolución del 12 de septiembre.

Los abogados de Jadue intentaron revertir la decisión que lo dejó fuera de la carrera parlamentaria, sosteniendo que recientemente aparecieron elementos en la investigación que podrían cambiar el rumbo del proceso judicial.

Pese a los intentos de la defensa, el Tricel cerró toda posibilidad de revertir la medida. Al considerar improcedente la petición, el tribunal reafirmó que Jadue seguirá sin derechos políticos mientras enfrente cargos en la justicia penal.

¿Una carta bajo la manga? 

Cabe destacar, que los abogados del exjefe comunal confiaban en que la reapertura del caso Farmacias Populares abriría una posibilidad para que retomara su candidatura. Aun así, el tribunal electoral determinó que ese hecho no altera el fondo de la resolución que lo dejó fuera.

Aunque el Tricel ya lo dejó fuera de la contienda electoral, la defensa de Daniel Jadue no se da por vencida. Según La Tercera, aún evalúan presentar una última acción ante el Tribunal Constitucional.

Así, Daniel Jadue presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que busca recuperar sus derechos políticos y podría resolverse la próxima semana. En el requerimiento, ingresado el martes, la defensa sostiene que la disposición legal que bloqueó su candidatura produce efectos inconstitucionales en su caso. 

