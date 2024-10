Rodrigo Sepúlveda se desahoga en su reingreso al noticiero tras doble tragedia familiar 

Durante la jornada el periodista y conductor de Mega Noticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda se reintegró a la conducción del programa luego de encontrarse una semana fuera de pantalla por una doble tragedia familiar. En concreto el comunicador sufrió la pérdida de su padre y cuñado en un mismo fin de semana quedando muy afectado emocionalmente.

En su vuelta al canal, aprovechó de entregarle un mensaje a todos sus seguidores quienes le habrían dado varias muestras de afecto tras la tragedia familiar. Durante los días que se ausentó, lo reemplazó el periodista Gonzalo Ramirez, quien también dio a conocer la noticia y le expresó condolencias en nombre de todo el equipo al conductor especialista en temas deportivos, especialmente de fútbol.

¿Qué dijo Rodrigo Sepúlevda en su vuelta al canal?

Cabe mencionar que Sepúlveda hace cuatro días publicó un video en su Instagram en donde agradeció los saludos y las muestras de cariño, sin embargo quiso hacer lo mismo en TV abierta. “Solo agarro este celular para darle las gracias a ustedes por el cariño, por el respeto, por cada palabra, por darse el tiempo de enviar un mensaje, por conectarse con tanto sentimiento, con tanto amor para mí y mi familia” expresó en el mencionado registro.

“Antes de empezar el noticiero, sólo quiero darles las gracias. Gracias a todos mis compañeros y compañeras de trabajo, a Megamedia, por el cariño profundo, por el abrazo, por la mirada, por el dejarme estar, llorar, sentir, compartir estos momentos tan duros que vivimos” participó diciendo este lunes en el noticiario que conduce. Así mismo agregó que “el sentimiento fue tan profundo de parte de mis compañeros de trabajo, amigos y amigas, que quiero agradecerlo”.

Finalmente sumó a sus agradecimientos a todos los televidentes que le escribieron. “Y lo segundo que quiero agradecer, es a ustedes. Por cada palabra, corazón y gesto. A veces dicen ‘no, las redes sociales no sirven, son una basura’, pero no, a mí me paró, me dieron energías, me contaron vivencias de ustedes, situaciones muy similares a las mías que habían vivido. De verdad que se los quiero agradecer desde lo más profundo de mi alma”, cerró.

