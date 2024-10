La drástica decisión de Maite Orsini tras prisión preventiva a Jorge Valdivia

Durante las últimas horas se relevó la drástica decisión que tomó la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini luego de que su ex, Jorge Valdivia quedara en prisión preventiva luego de recibir dos denuncias de violación. Recordemos que la parlamentaria y el deportista habrían terminado su relación amorosa hace más de tres semanas.

Cabe mencionar que, tras las denuncias que recibió Valdivia el equipo de Orsini se refirió a la situación sentimental de la diputada. "Le pregunté al equipo que habla con ella en el Congreso y me dicen que la relación está totalmente acabada” expuso Francesco Gazzella en el matinal de Canal 13 añadiendo que le comentaron que “la relación está totalmente acabada” hace "un buen tiempo".

Orsini vista departamento de Valdivia

Durante las últimas horas se dieron a conocer algunas fotografías de la parlamentaria visitando el departamento del Mago, ya que Orsini habría tomado la decisión de ir a buscar a su perro Charlie, el cual adoptaron cuando aún seguían juntos. La información la dio a conocer la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

La politica fue hasta el departamento en Las Condes de Valdivia y se llevó a su mascota. “Este video me lo enviaron vecinos que la reconocieron. Ella no se estacionó en el edificio, se estacionó en la calle. (En el video) Sube a Charlie al auto, acompañada de un hombre, se despide y se va”, contó. Así mismo, aseguró que se trataba de la diputada, ya que en las fotos no se logró apreciar bien que fuera ella, ya que conoce perfectamente su vehículo.

Por el momento, Valdivia se encuentra en prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Rancagua y se desconoce cuánto tiempo pueda pasar ahí, ya que se le están investigando dos denuncias por violación. Una que habría ocurrido el pasado domingo y otra el viernes (18 y 20 de octubre) tras juntarse con las presuntas víctimas en distintos locales del sector oriente.

Te puede interesar: Impacto: revelan fuertes amenazas que habría recibido denunciante de Manuel Monsalve