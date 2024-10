Tras destaparse denuncia contra Monsalve: Rodrigo Sepúlveda apunta contra Boric por conferencia de prensa

Durante la jornada, el presidente Gabriel Boric desde Lampa realizó un punto de prensa en donde abordó la reciente denuncia por violación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve. En concreto el presiente decidió responder a todas las preguntas de la prensa, mientras su asesora lo interrumpía para que hablara "lo justo".

La situación generó la indignación del periodista y conductor de noticias de Mega, Rodrigo Sepúlveda quien apuntó en contra del mandatario y su falta de información. “Yo tengo mucha desilusión por lo que está pasando” partió diciendo el profesional en el programa que conduce para luego desarrollar su idea.

¿Qué dijo Sepúlveda sobre el manejo de Boric?

“Esta es una crisis gigante, con un Presidente que acaba de hablar con una cantidad de desinformación, reconocida por él, y que me a mí me llamó la atención. Muchas cosas reconocidas por él y que no sabía”, añadió el comunicador para después criticar el llamado del jefe de Estado a la prensa nacional.

El periodista cuestionó que “dijo que había que averiguar, llamó a la prensa a hacerse responsable de averiguar. Un Presidente de la República, con una acusación por violación en contra de un subsecretario del Interior, no puede pararse frente a un país con ese nivel de desinformación reconocida por él” dijo. “Eso no se puede aceptar” refutó.

Finalmente planteó una polémica teoría. “¿Cómo es posible que si esto se sabe el martes, el subsecretario ayer estaba trabajando, preparando el presupuesto? Para mí es inentendible. Si el diario La Segunda no publica esta portada, yo creo que el subsecretario seguía trabajando hoy. Si no se filtra a través de los medios, esto sigue igual” cerró.

