¡Se picaron! Posteo de Arturo Vidal causó molestia en Argentina tras Mundial sub-20

Arturo Vidal pone en duda su continuidad en Colo Colo.

Por: Gonzalo Zamora

El pasado sábado 27 se inició el Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

Pese a clasificar en el segundo lugar del grupo A gracias a la regla del fairplay del torneo, La Roja no pudo hacer nada ante la selección de México, quienes consiguieron una contundente victoria por 4-1 ante el combinado nacional, quienes quedaron eliminados en los octavos de final del Mundial sub-20 organizado en nuestro país.

El día de ayer, Marruecos ganó de forma inapelable la final contra Argentina del Mundial sub-20 que se disputó en nuestro país, causando la algarabía total del estadio monumental, donde llegaron una gran cantidad de fanáticos del país africano, sumado a que la parcialidad chilena presente en el recinto también apoyaba a la selección de Marruecos.

El King encendió los ánimos

Pero mientras el partido seguía su curso con la victoria de Marruecos, Arturo Vidal realizó una publicación de una historia con el texto de Marruecos y unos emojis de aplausos y festejos. Esto causó una furiosa reacción de la prensa argentina, donde algunos como Olé señalaron que fue una provocación del volante nacional.

