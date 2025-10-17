¡INSÓLITO! La final del Mundial sub-20 tendrá un enorme problema

Por: Gonzalo Zamora

El pasado sábado 27 se inició el Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

Pese a clasificar en el segundo lugar del grupo A gracias a la regla del fairplay del torneo, La Roja no pudo hacer nada ante la selección de México, quienes consiguieron una contundente victoria por 4-1 ante el combinado nacional, quienes quedaron eliminados en los octavos de final del Mundial sub-20 organizado en nuestro país.

Este domingo desde las 20:00 horas en el estadio nacional se disputará la gran final del Mundial sub-20, donde se enfrentarán Argentina y Marruecos. Este partido será transmitido por CHV como todo el torneo, pero tendrá un enorme problema, ya que a las 20:40 horas se debe transmitir la franja electoral obligatoria en todos los canales nacionales, por lo que el encuentro se verá interrumplido en su transmisión, siendo reanudado recién pasados los 20 minutos del segundo tiempo.

¿Dónde ver la final sin interrupciones?

Debido a este enorme problema, muchos fanáticos ya están buscando alternativas para poder disfrutar de forma completa y sin interrupciones la final del torneo. Es aquí donde el partido entre Argentina y Marruecos puede ser visto sin problemas a través de DirecTV y todas sus plataformas digitales, quienes no sufren con la franja electoral.

