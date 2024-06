Se trata de un conocido personaje: Neme expone predicción de Latife Soto que se acaba de cumplir

En un Live de Instagram entre José Antonio Neme y la tarotista Latife Soto, el periodista dio a conocer una predicción que lanzó la brujita la cual ya se habría cumplido a rajatabla sobre un conocido rostro de televisión. En concreto, el profesional recordó la predicción de la vidente sobre el quiebre entre Carla Jara y Francisco Kaminski.

Recordemos que en estas mismas instancias, Latife también se ha referido al caso de la adulta mayor desaparecida en Limache, María Elcira Contreras asegurando que existió intervención de terceros y que la mujer estaría siendo protegida por "seres de luz". Así mismo, le aconsejó a la familia de María no seguir con el revuelo mediático para que los delincuentes o quienes la tengan la entreguen.

¿Qué dijo Neme sobre la predicción de Latife que se cumplió?

"Cuando se produce el escándalo Kaminski-Jara, recuerdo perfectamente haberte preguntado de forma directa si esta pareja iba a regresar o no" partió diciendo el comunicador, quien procedió a detallar las declaraciones de la tarotista quien aseguró que la pareja no regresaría y que ella comenzaría una nueva relación.

"Tú me dijiste ‘ella no lo va a perdonar, ellos no van a volver, y ella se va a emparejar con alguien más joven’. Lo dijo en este programa, lo juro por Dios. Y hoy ella está pololeando con alguien más joven" complementó Neme, asegurando nuevamente que las predicciones de Latife eran muy certeras y precisas.

"Quiero destacar lo precisa que es, lo asertiva. Y no voy a contar esto en detalle, pero yo le hice una pregunta personal hace unos días atrás y ella me hizo una descripción de una situación, y se produce lo mismo al otro día, tal como la Lati me había dicho. Quedé impactado con tu sabiduría, mujer" agregó el conocido comunicador. "A veces uno necesita una orientación, y a la Carlita le vimos que le llegaba ahí el colágeno" apuntó Latife.

