¡Tras intensas lluvias! Neme se percata de grave situación en edificio evacuado en Viña del Mar

En un despacho en vivo para el matinal Mucho Gusto, el periodista José Antonio Neme visitó uno de los edificios evacuados por socavones en Concón, Región de Valparaíso. Recordemos que la zona ha estado en alerta por las intensas lluvias, las cuales han provocado graves daños en estas enormes estructuras frente al mar.

Por otro lado, tras las evacuaciones de los edificios los vecinos han denunciado falta de seguridad y monitoreo en el sector, ya que han sido víctimas de robos de sus pertenencias desde los departamentos en cuestión. Sobre esto, Neme quien estaba en el lugar intentó ingresar a uno de los edificios, dándose cuenta que la seguridad era totalmente precaria.

¿Qué descubrió Neme sobre la seguridad en edificio evacuado?

"Yo me pongo en el lugar de los propietarios o arrendatarios... De aquí alguien puede saltar perfectamente a este piso. El acceso es súper simple" partió diciendo el periodista mientras ingresaba a la entrada de una de las torres afectadas. Además aseguró que la edificación estaría sin electricidad, por lo que las cámaras de seguridad no estarían funcionando.

Además mencionó. "El acceso es super simple, el edificio no tiene electrificación, entonces evidentemente la cámara de seguridad que esta ahí no funciona" explicó. Posteriormente agregó que "yo puedo ingresar y entrar a cualquier departamento. Quiero mostrar lo vulnerable que está esta estructura. Estoy recorriendo el piso y el señor (el conserje) ni se ha dado cuenta... En términos de seguridad, no hay mucha" dijo.

Finalmente contó que habían algunos propietarios sacando sus pertenencias y volvió a declarar que ingresar a uno de los pisos "era muy simple" e incluso caminó por el pasillo del piso uno y dio cuenta de lo fácil que era estar en la puerta de entrada de cada uno de los departamentos sin que nadie lo frenara.

