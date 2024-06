Latife Soto lanza preocupante predicción para la zona central durante julio

A través de un live de la tarotista con José Antonio Neme, Latife Soto lanzó una preocupante predicción para la zona central durante el mes de julio, la cual tiene relación con un fenómeno de la naturaleza. En concreto la brujita se refirió a las lluvias e inundaciones impactando a Karen Doggenweiler quien también estaba presente en el espacio virtual.

Recordemos que Neme ha señalado en reiteradas ocaciones que confía en las predicciones de Latife y que la considera muy certera. "Quiero destacar lo precisa que es, lo asertiva. Y no voy a contar esto en detalle, pero yo le hice una pregunta personal hace unos días atrás y ella me hizo una descripción de una situación, y se produce lo mismo al otro día, tal como la Lati me había dicho. Quedé impactado con tu sabiduría, mujer" mencionó el comunicador en la transmisión.

¿Qué advertencia lanzó Latife Soto para la zona central?

"Esta semana existirá mucha tensión, julio tendrá mucha tensión" partió diciendo la brujita, quien luego afirmó que "partimos con los incendios, que fue terrible, y ahora estábamos con el agua hasta el cuello. Dicen (las cartas) que va a seguir" lanzó. Sobre la misma, dijo que no entregaba estos vaticinios para asustar.

Luego declaró. "No se confíen, va a seguir lloviendo y vamos a tener inundaciones por todas partes" y añadió que "hace dos semanas hablé también de los socavones" situación que se habría cumplido, luego de que durante las últimas lluvias aparecieran dos nuevos socavones en Viña del Mar, Región de Valparaíso.

"Yo les dije que desde el 26 de junio teníamos posibilidades de sismo en la zona central y sur" aclaró explicando que "podría tomar (extensión) como lo mismo que tomó el 2010, pero es un sismo". Finalmente reflexionó que esta predicción no la hacía con intención de asustar. "Yo no estoy hablando de cataclismo, porque a mí no me gusta asustar. La gente debe entender que no es para asustar, esto es para que estemos precavidos" cerró.

