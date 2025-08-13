La Fiscalía va con todo: Conoce los años de cárcel que piden contra Daniel Jadue

El Ministerio Público confirmó la severa pena que busca imponer contra el exalcalde de Recoleta y exprecandidato presidencial, Daniel Jadue (PC), en el marco del denominado Caso Farmacias Populares. En la acusación formal ingresada al tribunal, la Fiscalía Centro Norte solicitó un total de más de 18 años de presidio, en caso de que el exjefe comunal sea declarado culpable de todos los cargos que se le imputan.

A lo anterior se suman millonarias multas y una sanción que podría marcar un antes y un después en su trayectoria política: la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años. Cabe destacar que Jadue figura como la carta del Partido Comunista para disputar un escaño como diputado por el distrito 9, que abarca la comuna de Recoleta. Este territorio será dejado vacante por Karol Cariola, quien competirá por un puesto en el Senado.

Según el detalle entregado por la fiscal Giovanna Herrera, se solicita una condena de 12 años por delitos reiterados de fraude al Fisco, acompañada de una multa de 8.787 UTM y la inhabilitación absoluta para ejercer funciones públicas por una década.

Además, se suma una pena de 3 años por estafa, con una multa de 21 UTM; 820 días por cohecho, con una multa de 19 millones de pesos y 5 años de inhabilitación; y 541 días de presidio por delito concursal.

La instancia clave que vivirá Daniel Jadue antes de iniciar el proceso judicial

El caso tendrá un nuevo capítulo el próximo 3 de septiembre, fecha fijada para la audiencia de preparación de juicio oral en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, instancia clave que definirá los pasos finales antes del inicio del proceso judicial.