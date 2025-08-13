La Fiscalía va con todo: Conoce los años de cárcel que piden contra Daniel Jadue

daniel jadue

Por: Catalina Abarca

NOTAS DESTACADAS

karen soto mansilla, barbie narco chilena

¿Quién era Karen Soto Mansilla? "Barbie narco chilena" muere en trágico accidente con sus dos hijos
manuel monsalve y fran garcía-huidobro

Abogado de Monsalve facilitó contactos a expareja de denunciante para filtrar videos íntimos ¡Salpicó hasta a Fran García-Huidobro!

¿Le harán caso? Marcelo Pablo Barticciotto aconseja a Colo Colo por la compleja situación de Jorge Almirón
Arturo Vidal Colo Colo

Paren todo: Dirigentes de Colo Colo dudan de Arturo Vidal y se dividen por su continuidad

Partido especial: Felipe Loyola le deja esta advertencia a la U antes de verse las caras

Prepara el golpe: Aníbal Mosa quiere a Iván Zamorano para este cargo de Colo Colo
Lucas Cepeda Colo Colo

A jugar Champions: Revelan que Lucas Cepeda dejaría Colo Colo para ir a este equipo

Justo antes del clásico: Comisión de Árbitros explica visita "secreta" a Colo Colo
Marcelo Díaz U de Chile

¡Lo llenó de elogios! Marcelo Díaz le tiró muchas flores a un compañero en Universidad de Chile
Jeannette Jara

“No tengo propuesta, yo ya lo hice”: Jeannette Jara lanzó tajante dardo a José Antonio Kast

El Ministerio Público confirmó la severa pena que busca imponer contra el exalcalde de Recoleta y exprecandidato presidencial, Daniel Jadue (PC), en el marco del denominado Caso Farmacias Populares. En la acusación formal ingresada al tribunal, la Fiscalía Centro Norte solicitó un total de más de 18 años de presidio, en caso de que el exjefe comunal sea declarado culpable de todos los cargos que se le imputan.

A lo anterior se suman millonarias multas y una sanción que podría marcar un antes y un después en su trayectoria política: la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años. Cabe destacar que Jadue figura como la carta del Partido Comunista para disputar un escaño como diputado por el distrito 9, que abarca la comuna de Recoleta. Este territorio será dejado vacante por Karol Cariola, quien competirá por un puesto en el Senado.

Según el detalle entregado por la fiscal Giovanna Herrera, se solicita una condena de 12 años por delitos reiterados de fraude al Fisco, acompañada de una multa de 8.787 UTM y la inhabilitación absoluta para ejercer funciones públicas por una década.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Además, se suma una pena de 3 años por estafa, con una multa de 21 UTM; 820 días por cohecho, con una multa de 19 millones de pesos y 5 años de inhabilitación; y 541 días de presidio por delito concursal.

La instancia clave que vivirá Daniel Jadue antes de iniciar el proceso judicial

El caso tendrá un nuevo capítulo el próximo 3 de septiembre, fecha fijada para la audiencia de preparación de juicio oral en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, instancia clave que definirá los pasos finales antes del inicio del proceso judicial.

NOTAS DESTACADAS

karen soto mansilla, barbie narco chilena

¿Quién era Karen Soto Mansilla? "Barbie narco chilena" muere en trágico accidente con sus dos hijos
manuel monsalve y fran garcía-huidobro

Abogado de Monsalve facilitó contactos a expareja de denunciante para filtrar videos íntimos ¡Salpicó hasta a Fran García-Huidobro!

¿Le harán caso? Marcelo Pablo Barticciotto aconseja a Colo Colo por la compleja situación de Jorge Almirón
Arturo Vidal Colo Colo

Paren todo: Dirigentes de Colo Colo dudan de Arturo Vidal y se dividen por su continuidad

Partido especial: Felipe Loyola le deja esta advertencia a la U antes de verse las caras

Prepara el golpe: Aníbal Mosa quiere a Iván Zamorano para este cargo de Colo Colo
Lucas Cepeda Colo Colo

A jugar Champions: Revelan que Lucas Cepeda dejaría Colo Colo para ir a este equipo

Justo antes del clásico: Comisión de Árbitros explica visita "secreta" a Colo Colo
Marcelo Díaz U de Chile

¡Lo llenó de elogios! Marcelo Díaz le tiró muchas flores a un compañero en Universidad de Chile
Jeannette Jara

“No tengo propuesta, yo ya lo hice”: Jeannette Jara lanzó tajante dardo a José Antonio Kast

¡Tiene su bendición! Emblema defensivo de Colo Colo alucina con Nicolás Suárez

¡Se enciende la previa! La estadística que procupa a Colo Colo y la UC para su duelo
Sebastián Piñera

“No supo cómo manejarlo”: Revelan particular ayuda que buscó Piñera durante Estallido Social
Jorge Almirón Colo Colo

¡Sacaron la voz! Colo Colo se refiere a las amenazas de barristas a Jorge Almirón

¿Valió la pena? La diferencia monetaria entre Salomón Rodríguez y Guillermo Paiva en Colo Colo
Rodolfo Carter

¡Sin piedad! El duro análisis de Rodolfo Carter sobre candidatura de Evelyn Matthei

¿Debería sumar minutos? Excampeón con Colo Colo pide a Manley Clerveaux en el equipo
José Antonio Kast

¡Hasta Jeannette Jara se pronunció! Así respondió el oficialismo a “autoritarios” dichos de Kast
Juan Cristóbal Guarello

¡Sigue la polémica! Francisco Orrego se lanzó de nuevo contra Guarello tras espaldarazo a Carlos Caszely
Ñuble

Horror en Ñuble: El terrible caso de mujer que alcanzó a delatar a su asesino antes de morir