Karol Cariola apuntó contra expresidente Eduardo Frei tras retirar apoyo a Jara: Le enrostró antiguo apoyo del PC

Esta mañana, la diputada Karol Cariola reaccionó al anuncio del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien decidió no respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara, a diferencia de su partido, la Democracia Cristiana (DC). Cariola recordó que, en una de sus últimas campañas presidenciales, Frei no tuvo reparos en aceptar el apoyo del Partido Comunista.

En conversación con una emisora radial, la diputada valoró la decisión de la DC de sumarse a la coalición que respalda la candidatura presidencial de Jara. Además, la militante del PC destacó que este tipo de apoyo ha sido una constante en gobiernos de centroizquierda anteriores.

¿Qué dijo Karol Cariola?

"Chile es un país donde cada persona tiene el derecho a definir su votación, a quién apoya y a quién no”, partió diciendo en ADN Hoy. “Más allá de la posición particular del expresidente Frei, que ha manifestado que hay una tradición de principios en la Democracia Cristiana, la gran mayoría de ese partido cree algo distinto, y eso es lo concreto”, agregó.

Según la congresista, la reciente decisión de la DC la “recibimos con mucho gusto; los recibimos con los brazos abiertos porque creemos que es muy importante, en este momento, frente a los riesgos que existen en Chile de un posible gobierno de ultraderecha, llevar adelante una acción de unidad”.

Aunque Frei Ruiz-Tagle criticó a su partido por integrarse al comando de campaña de la exministra del Trabajo tras su contundente triunfo en las primarias del bloque oficialista, lo que realmente sorprendió a la diputada fue el argumento que el exmandatario ofreció para justificar su negativa a apoyar a Jara.

Ya había recibido apoyo del PC

“Lo que llama la atención es que el expresidente Frei, cuando fue candidato presidencial en una de sus últimas campañas, no tuvo ningún problema en que el Partido Comunista le entregara su apoyo”, apuntó Cariola.

“De hecho, al contrario: hay algunas fotos por ahí donde él incluso aparece con las banderas del Partido Comunista. Y ahí no hubo ningún tipo de traición ni complejidad de su parte al recibir el apoyo que nosotros le dimos”, detalló la parlamentaria.

“El Partido Demócrata Cristiano tomó una decisión mayoritaria, y fue apoyar la candidatura de Jeannette Jara. Aquí, más allá de lo que diga un militante de la DC -que en este caso es un expresidente-, sin duda es una opinión relevante, y es lamentable que haya tomado la posición que tomó, por supuesto. Pero tampoco hay que sobredimensionarla”, aseveró.

En ese sentido, enfatizó que “no es una novedad que el Partido Comunista pueda gobernar con la Democracia Cristiana. Hemos gobernado juntos, y lo hicimos en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en la Nueva Mayoría”.

“Incluido en eso: la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, la gratuidad de la educación, la reforma laboral y la reforma tributaria que llevó adelante la presidenta Bachelet. Y lo hicimos con la Democracia Cristiana”, cerró la diputada.