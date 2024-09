Karol Cariola se desahoga sobre sus primeros meses de embarazo: "Tenía mucho miedo, pensaba que no podía ser mamá"

La presidenta de la Cámara Baja Karol Cariola, entregó una entrevista exclusiva a La Cuarta en donde abordó su presente embarazo y detalló cómo han sido estos meses desde que se enteró de la noticia, la cual aseguró que la pilló de sorpresa justo un domingo 7. "Si bien era algo que podía ocurrir, no lo esperaba tan prontamente" declaró la política del Partido Comunista.

"Yo estaba en un proceso de preparación para evaluar mi fertilidad. Estaba en eso porque me empecé a cuestionar, ya tengo 37 años, mi cuerpo evidentemente va a empezar en un proceso de cuenta regresiva respecto de las posibilidades de fertilidad" agregó sobre la previa al embarazo. Así mismo contó que justo cuando se enteró de sus embarazo estaba evaluando comenzar un proceso de congelamiento de óvulos.

¿Qué dijo Karol Cariola sobre su embarazo?

"Tenía mucho miedo, pensaba que no podía ser mamá. Entonces me lo recibo en un momento en el cual creía realmente que se habían acabado las posibilidades" comentó agregando que "me enteré, fue positivo y lo recibí como una sorpresa, pero fue muy emocionante para mí. Primero porque se me terminaron muchos de los miedos que tenía, de que chuta, no puedo ser mamá, no puedo embarazarme, que creo que algo que muchas mujeres de mi edad viven" lanzó.

Sobre la misma aseguró que compatibilizar la maternidad con su rol en la política era complejo y se refirió al reciente comentario del exministro Jaime Mañalich. "La maternidad es algo tan sensible, tan íntimo, tan propio, que a veces te encuentras con cosas tan difíciles como las que me tocó vivir hace muy poquito, donde un exministro de Salud cuestionaba y establecía una sospecha sobre mi maternidad, sobre también la de la de la ministra, ex diputada Vallejo, donde él establecía una sospecha, que muchas mujeres la viven" expresó Cariola.

Finalmente comentó que "claro, uno no los toma en cuenta, pero no es fácil la exposición pública, diría yo, el estar en política también es jugar un rol tan demandante como es un espacio de representación pública, con ejercer también, evidentemente las labores de cuidado, la maternidad y todo lo que ello implica. Yo esperaría que nuestro país estuviera mucho más preparado para poder desarrollar la maternidad en todos los ámbitos y que los espacios políticos fueran mucho más amables con ello" cerró sobre este tema.

