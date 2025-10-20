Jugador de Everton relata invasión de hinchas al partido con la UC: "le pegaron a mujeres"

Jugador Everton narra invasión de hinchas.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

José Antonio Kast pide zanjar polémica con la UDI

¿Intenta apagar el fuego con bencina? Kast pide zanjar polémica con la UDI y apela al legado de Jaime Guzmán
Arturo Vidal pone en duda su continuidad en Colo Colo.

¡Se picaron! Posteo de Arturo Vidal causó molestia en Argentina tras Mundial sub-20
Investigan asesinato en San Bernardo

¿Hay relación con el caso de Krishna Aguilera? Investigan brutal asesinato de hombre en San Bernardo
La gran diferencia entre el fracaso de Colo Colo y la figura del Mundial sub-20.

¡Una gran diferencia! El valor de fracaso en Colo Colo vs la figura del Mundial sub-20
Hermana de Krishna Aguilera sincera cruda conclusión sobre su destino

¡Apuntó contra Guatón Beltrán! Hermana de Krishna Aguilera sincera cruda conclusión sobre su destino
Alejandro Tabilo cae ante Aelxander Bublik.

Alejandro Tabilo cae ante Alexander Bublik y se despide en su debut por el ATP 500 de Viena
Felipe Mora y su situación en la MLS.

¿Cumple el sueño de los azules? La compleja situación de Felipe Mora que lo acercaría a la U
U de Conce y amenazas de hinchas de Colo Colo.

Jugador de U. de Concepción cuenta las amenazas que recibió de hinchas de Colo Colo
Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo.

Balde de agua fría: la verdadera razón por la que Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo
DT de Marruecos deja emotivo mensaje a Chile.

No lo olvidarán: DT de Marruecos deja emotivo mensaje a Chile tras ganar el Mundial Sub 20

El partido entre Everton y la UC tuvo que terminar anticipadamente cuando los hinchas ruleteros invadieron el terreno de juego para protestar por los malos resultados. En ese contexto, un jugador del equipo viñamarino relató cómo fue el tenso momento vivido con sus fanáticos,

Se trata de Rodrigo Piñeiro, quien en zona mixta comentó lo sucedido. “Lamentable. Recibieron golpes mujeres, eso nos duele mucho. Es difícil gestionar las emociones con los hinchas, hay que entender el enojo, pero ojalá no pase másYo voy a dar la cara cada vez que hacen eso”, señaló el delantero.

Piñeiro lanza crítica a Everton

El delantero también deslizó una crítica a la dirigencia por el alto precio de las entradas. “Vi mucha gente enojada por ese tema. Tenemos que cuidar al hincha en estos momentos. No me voy a meter en las decisiones del club, pero ojalá se puedan bajar y pueda venir más público”, cuestionó.

Quizás te pueda interesar: Alejandro Tabilo cae ante Alexander Bublik y se despide en su debut por el ATP 500 de Viena

Hinchas ruleteros protagonizan lamentables incidentes.

Con este escenario, el equipo de la quinta región no lo pasa nada bien en el tramo final de la temporada y, muy probablemente, tendrá que jugar a puertas cerradas los últimos partidos de local que le restan en la Liga de Primera.

Los ruleteros tomaron postura

Desde la dirigencia del equipo no tardaron en referirse a los hechos y fueron claros. "Nos ponemos a disposición de las autoridades para entregar todos los antecedentes y colaborar en la sanción de los responsables”, informaron en un comunicado.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

NOTAS DESTACADAS

José Antonio Kast pide zanjar polémica con la UDI

¿Intenta apagar el fuego con bencina? Kast pide zanjar polémica con la UDI y apela al legado de Jaime Guzmán
Arturo Vidal pone en duda su continuidad en Colo Colo.

¡Se picaron! Posteo de Arturo Vidal causó molestia en Argentina tras Mundial sub-20
Investigan asesinato en San Bernardo

¿Hay relación con el caso de Krishna Aguilera? Investigan brutal asesinato de hombre en San Bernardo
La gran diferencia entre el fracaso de Colo Colo y la figura del Mundial sub-20.

¡Una gran diferencia! El valor de fracaso en Colo Colo vs la figura del Mundial sub-20
Hermana de Krishna Aguilera sincera cruda conclusión sobre su destino

¡Apuntó contra Guatón Beltrán! Hermana de Krishna Aguilera sincera cruda conclusión sobre su destino
Alejandro Tabilo cae ante Aelxander Bublik.

Alejandro Tabilo cae ante Alexander Bublik y se despide en su debut por el ATP 500 de Viena
Felipe Mora y su situación en la MLS.

¿Cumple el sueño de los azules? La compleja situación de Felipe Mora que lo acercaría a la U
U de Conce y amenazas de hinchas de Colo Colo.

Jugador de U. de Concepción cuenta las amenazas que recibió de hinchas de Colo Colo
Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo.

Balde de agua fría: la verdadera razón por la que Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo
DT de Marruecos deja emotivo mensaje a Chile.

No lo olvidarán: DT de Marruecos deja emotivo mensaje a Chile tras ganar el Mundial Sub 20
Verstappen gana en Estados Unidos y Piastri responde

¿Habrá remontada?: Verstappen gana el GP de Estados Unidos y Piastri responde sin miedo
Prisión preventiva a sospechoso de desaparición de Krishna Aguilera genera reacción de su hermana

Prisión preventiva a sospechoso de desaparición de Krishna Aguilera genera reacción de su hermana: "Le dimos tiempo"
Barristas de Everton golpean a jugadores y guardias

Una vergüenza: Barristas de Everton invaden cancha para golpear a jugadores y guardias del recinto
Arturo Vidal rompe el silencio por la Kings League

Arturo Vidal rompe el silencio sobre la Kings League tras derrota de Colo Colo: "Si tengo libre..."
Hinchas de Lanús calientan duelo contra la U

No olvidan la barbarie: Hinchas de Lanús dejan violentas amenazas a la U previo a semis de Sudamericana
Hinchas de Colo Colo estallan contra Cristián Zavala

Hinchas de Colo Colo explotan contra Cristián Zavala en derrota ante Coquimbo Unido: "Jugador de equipo chico"
U de chile manda carta formal para suspender Supercopa.

Impactante doble parricidio en La Reina: padre habría quitado la vida a sus dos hijos antes de suicidarse
Sorpresiva multa golpea a Colo Colo

¡Siempre pasa algo!: Sorpresiva multa golpea a Colo Colo antes de enfrentar a Coquimbo Unido
Lawrence Vigouroux entra en histórico ranking chileno

¡En el top 10!: Lawrence Vigouroux entra en prestigioso ranking histórico de futbolistas chilenos
https://img.lahora.cl/upload/2025/10/17161D514C42446D141E0F55514945711F151E1853424C711215-1200x800.webp

VIDEO: Polémica en redes tras el regreso de Sebastián Piñera a la franja electoral