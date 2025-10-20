Jugador de Everton relata invasión de hinchas al partido con la UC: "le pegaron a mujeres"

El partido entre Everton y la UC tuvo que terminar anticipadamente cuando los hinchas ruleteros invadieron el terreno de juego para protestar por los malos resultados. En ese contexto, un jugador del equipo viñamarino relató cómo fue el tenso momento vivido con sus fanáticos,

Se trata de Rodrigo Piñeiro, quien en zona mixta comentó lo sucedido. “Lamentable. Recibieron golpes mujeres, eso nos duele mucho. Es difícil gestionar las emociones con los hinchas, hay que entender el enojo, pero ojalá no pase más. Yo voy a dar la cara cada vez que hacen eso”, señaló el delantero.

Piñeiro lanza crítica a Everton

El delantero también deslizó una crítica a la dirigencia por el alto precio de las entradas. “Vi mucha gente enojada por ese tema. Tenemos que cuidar al hincha en estos momentos. No me voy a meter en las decisiones del club, pero ojalá se puedan bajar y pueda venir más público”, cuestionó.

Quizás te pueda interesar: Alejandro Tabilo cae ante Alexander Bublik y se despide en su debut por el ATP 500 de Viena

Hinchas ruleteros protagonizan lamentables incidentes.

Con este escenario, el equipo de la quinta región no lo pasa nada bien en el tramo final de la temporada y, muy probablemente, tendrá que jugar a puertas cerradas los últimos partidos de local que le restan en la Liga de Primera.

Los ruleteros tomaron postura

Desde la dirigencia del equipo no tardaron en referirse a los hechos y fueron claros. "Nos ponemos a disposición de las autoridades para entregar todos los antecedentes y colaborar en la sanción de los responsables”, informaron en un comunicado.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.