Alejandro Tabilo cae ante Alexander Bublik y se despide en su debut por el ATP 500 de Viena

Alejandro Tabilo (75°) debutó en el ATP 500 de Viena con la ilusión de mantener el alza que venía mostrando en su juego. Sin embargo, el canadiense-chileno se estrelló ante un Alexander Bublik (16°) que estuvo sólido y prácticamente no cedió ventajas para vencerlo por 6-4 y 6-4.

Bublik estuvo sólido con su servicio y solo le permitió una oportunidad de quiebre al chileno, la cual alcanzó a solventar con éxito gracias a sus potentes saques. Bajo este panorama, el kazajo terminó mermando la confianza de Tabilo y acabó eliminándolo del torneo sin grandes complicaciones.

Alejandro Tabilo se despide en su debut

Esta es una mala noticia para las aspiraciones del número 75 del mundo, quien aspiraba a seguir demostrando el alza que ha logrado en su juego. Recordar que, tras marginarse de la Copa Davis, logró muy buenas participaciones e incluso se quedó con el ATP de Chengdu hace algunas semanas.

Ahora el tenista de 28 años tendrá que dar vuelta la página y enfocarse en los siguientes desafíos que enfrentará, todo esto con el objetivo de obtener victorias que le permitan meterse nuevamente entre los mejores tenistas del Ranking ATP.

El próximo desafío de Tabilo

La competencia que aparece en el camino del chileno es el Challenger de Bratislava, certamen donde intentará mejorar este registro obtenido en Viena y, por qué no, luchar por llegar a instancias finales como en su reciente periplo por Asia.

