¿Hace falta? Jordhy Thompson manda mensaje por su marginación en la Selección Chilena

Nadie ha quedado indiferente con la vergonzosa derrota de Chile contra Bolivia y por lo mismo muchos han sacado la voz. En este sentido, ahora fue el turno de Jordhy Thompson, talentoso delantero que envió un recado por la marginación que está sufriendo en la Selección Chilena.

"Chile no me ama, no me quieren ni llamar. Estoy muy profesional. Entreno diferenciado por la tarde, tengo un preparador físico. Me estoy poniendo bomba y estoy entrenando súper bien", afirmó Thompson en una transmisión de Instagram, asegurando que está haciendo todo lo posible por encontrar su mejor versión.

Pero eso no fue todo, porque también se tomó su tiempo para dar el nombre de quien sería su pareja ideal en el ataque de La Roja. "Falta Damián Pizarro también, si es terrible bueno. No entiendo por qué no lo llaman. ¿Con Pizarro y Thompson en la Selección? No, ahí era", agregó.

Quizás te pueda interesar: Sin ningún filtro: Arturo Vidal pierde la paciencia y destroza a Manuel de Tezanos

Thompson quiere su oportunidad en la Selección Chilena.

Finalmente, el exdelantero de Colo Colo también aprovechó de referirse al nivel mostrado por Vicente Pizarro, otro jugador al que conoce de cerca por compartir en el Cacique. "Vicente Pizarro es muy bueno. El Vicho es el mejor. No hay nadie que se le iguale", sentenció.

Recordar que Jordhy Thompson está haciendo sus primeras apariciones en el FC Orenburg después de estar cortado por sobrepeso, por lo que tiene que comenzar a ganarse un lugar en su club antes de tener una chance de demostrar sus condiciones en la Selección Chilena.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.