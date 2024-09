Sin ningún filtro: Arturo Vidal pierde la paciencia y destroza a Manuel de Tezanos

Las transmisiones de streaming de Arturo Vidal se han vuelto una tónica y han dado mucha noticia debido a las fuertes declaraciones emitidas por el "King". Esta vez la polémica la marcó junto a Manuel de Tezanos, con quien perdió la paciencia y lo destrozó con fuertes palabras.

"¿Qué está hablando ese hue(…) si ese cul(…) es más pavo que la chucha, no ha agarrado nunca una pelota el cul(…). No lo pesquemos. Quiere hablar de mí para hacerse conocido para el canal de mierda que tiene y que lo siga la gente. Me viene a reclamar a mí el mongolo ese, el tarado ese", comenzó alegando Vidal.

Finalmente, agregó que "díganle a De Tezanos que es el hue(…) más payaso que hay en Chile. Se da vuelta la chaqueta con dos pepinos". Destacar que todos estos comentarios se deben a las críticas que el periodista le dedicó al actual volante albo, todo esto después de la dolorosa derrota de La Roja contra Bolivia.

Arturo Vidal le responde a Manuel de Tezanos 👀 #VamosColoColo pic.twitter.com/m6e59PJRAJ September 12, 2024

Destacar que, hace solo algunos días, Manuel de Tezanos le mandó este recado al "King". "Es fácil hablar en su stream, pero Vidal participó en dos Clasificatorias que quedamos fuera, siendo titular todos los partidos, metiéndose autogoles. La culpa principal no la tiene nadie más que los jugadores y los entrenadores", fueron las palabras que hicieron enfurecer al bicampeón de América.

Es por esto que se dio un nuevo enfrentamiento entre Arturo Vidal y Manuel de Tezanos, periodista que también ha recibido muchas críticas por una supuesta "defensa corporativa" a favor de Pablo Milad, apuntado por todos como el gran artífice del pésimo momento que vive la Selección.

