“Ahora quiere castigar a los adultos mayores”: La dura crítica de Jeannette Jara a propuestas económicas de Kast

Jeannette Jara

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

esteban pavez

"Un par de amigos andaban ahí": La sentida revelación de Esteban Pavez sobre la barbarie ocurrido en partido de la U
Willy Sabor

¡Iban armados! Revelan detalles del violento asalto que sufrió Willy Sabor en Cerro Navia
hincha afectado u de chile

"No teníamos por donde escapar": El desgarrador testimonio de uno de los hinchas de la U lanzado al vacío
presidente Boric

¿Habrá acciones legales contra agresores? El descargo del presidente Boric tras violento episodio en Argentina
universidad de chile vs. independiente

Conmebol toma dura medida contra la U e Independiente: Las acusaciones que enfrentan los equipos
hinchas

Los tienen identificados: Desde Argentina anuncian dura medida contra hinchas de Independiente
sede masónica

¡Salieron a dar explicaciones! Carabineros hizo espeluznante hallazgo en una sede masónica
michael clark, u de chile

Michael Clark salió al paso: U de Chile hace esperada solicitud ante partido contra Everton
la roja

La Roja cambia de piel: Nicolás Córdova deja fuera a los históricos y apuesta por la nueva generación en su nómina
Sin Filtros

“¡Tranquilo! ¡Tómese la pastilla!“: Gabriel Alemparte protagonizó tenso round con panelista en Sin Filtros

El equipo de campaña de Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, lanzó duras críticas al programa económico presentado por José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano. El plan contempla, entre otras medidas, una rebaja de impuestos para medianas y grandes empresas, además de la eliminación del aporte solidario en las pensiones.

Jara, quien lideró la reforma de pensiones junto a Mario Marcel, afirmó: “Cuando el candidato Kast propone eliminar el aporte solidario a las pensiones, lo que está diciendo es que 1 400 000 adultos mayores que hoy día están jubilados, que van a ver incrementada su pensión en función de los años cotizados, ya no van a recibir dicho aporte”.

En esa misma línea, la ex ministra de Trabajo y Previsión Social emplazó a Kast y al Partido Republicano indicando que “no le bastó con oponerse a la reforma a las pensiones, ahora quieren nuevamente castigar a los adultos mayores”. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

“Es realismo mágico”

Por otro lado, el programa del republicano también propone una reducción del gasto público equivalente a un 3,5% del PIB en un plazo de cuatro años, con el objetivo de lograr equilibrio fiscal.

Al respecto, el asesor económico del comando de Jara, Nicolás Bohne, sentenció que “la propuesta fiscal de Kast es realismo mágico, propone una reducción de impuestos a las empresas de 27 a 20% junto con un recorte fiscal de 6000 millones de dólares que es totalmente irrealizable, a menos que se hicieran cosas como, por ejemplo, despedir a médicos de los hospitales o detener la inversión pública para reducir el déficit habitacional del país”.

En tanto, Jeannette Jara aseguró que “cuando señala que va a bajarle los impuestos al 3% de las empresas más grandes del país. Esto va a generar mayor deuda, mayor déficit fiscal, afectando además a las empresas en Chile y al propio Estado del país”.

Al final, la carta del oficialismo criticó que “estas propuestas económicas, más que ser propuestas serias, son propuestas para la galería, que realmente lo que hace es retroceder en lo que hemos avanzado como país”.

NOTAS DESTACADAS

esteban pavez

"Un par de amigos andaban ahí": La sentida revelación de Esteban Pavez sobre la barbarie ocurrido en partido de la U
Willy Sabor

¡Iban armados! Revelan detalles del violento asalto que sufrió Willy Sabor en Cerro Navia
hincha afectado u de chile

"No teníamos por donde escapar": El desgarrador testimonio de uno de los hinchas de la U lanzado al vacío
presidente Boric

¿Habrá acciones legales contra agresores? El descargo del presidente Boric tras violento episodio en Argentina
universidad de chile vs. independiente

Conmebol toma dura medida contra la U e Independiente: Las acusaciones que enfrentan los equipos
hinchas

Los tienen identificados: Desde Argentina anuncian dura medida contra hinchas de Independiente
sede masónica

¡Salieron a dar explicaciones! Carabineros hizo espeluznante hallazgo en una sede masónica
michael clark, u de chile

Michael Clark salió al paso: U de Chile hace esperada solicitud ante partido contra Everton
la roja

La Roja cambia de piel: Nicolás Córdova deja fuera a los históricos y apuesta por la nueva generación en su nómina
Sin Filtros

“¡Tranquilo! ¡Tómese la pastilla!“: Gabriel Alemparte protagonizó tenso round con panelista en Sin Filtros
u de chile

¿Se suspende o se juega? En U de Chile tienen esta petición para el partido contra Everton

Con un odiado jugador: La primera formación de Colo Colo sin Jorge Almirón al mando

"99.9% seguro": Anticipan el castigo que le daría Conmebol a la U de Chile e Independiente
Arturo Vidal y Universidad de Chile

¿No lo viste? El duro mensaje de Arturo Vidal por la masacre contra hinchas de la U
Colo Colo 2025

Nuevo problema: El jugador de Colo Colo que sufre portazo y debe esperar para salir del club
u de chile

¡¿Cómo?! Representante de figura de la U de Chile aparece detenido en Argentina
Argentina

¡Tras horror en Avellaneda! La feroz parada de carro de Karen Doggenweiler a embajador de Chile en Argentina
chofer de micro

Indignación en Quilpué por brutal golpiza a chofer de 77 años: “Cuántas veces hemos pedido ayuda”
Marcelo Díaz U de Chile

¿No se juega este fin de semana? Marcelo Díaz habla sobre el futuro de Universidad de Chile
Boric

¡Actos condenables! Presidente Boric criticó lo vivido ayer en partido de Universidad de Chile