“Ahora quiere castigar a los adultos mayores”: La dura crítica de Jeannette Jara a propuestas económicas de Kast

El equipo de campaña de Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, lanzó duras críticas al programa económico presentado por José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano. El plan contempla, entre otras medidas, una rebaja de impuestos para medianas y grandes empresas, además de la eliminación del aporte solidario en las pensiones.

Jara, quien lideró la reforma de pensiones junto a Mario Marcel, afirmó: “Cuando el candidato Kast propone eliminar el aporte solidario a las pensiones, lo que está diciendo es que 1 400 000 adultos mayores que hoy día están jubilados, que van a ver incrementada su pensión en función de los años cotizados, ya no van a recibir dicho aporte”.

En esa misma línea, la ex ministra de Trabajo y Previsión Social emplazó a Kast y al Partido Republicano indicando que “no le bastó con oponerse a la reforma a las pensiones, ahora quieren nuevamente castigar a los adultos mayores”.

“Es realismo mágico”

Por otro lado, el programa del republicano también propone una reducción del gasto público equivalente a un 3,5% del PIB en un plazo de cuatro años, con el objetivo de lograr equilibrio fiscal.

Al respecto, el asesor económico del comando de Jara, Nicolás Bohne, sentenció que “la propuesta fiscal de Kast es realismo mágico, propone una reducción de impuestos a las empresas de 27 a 20% junto con un recorte fiscal de 6000 millones de dólares que es totalmente irrealizable, a menos que se hicieran cosas como, por ejemplo, despedir a médicos de los hospitales o detener la inversión pública para reducir el déficit habitacional del país”.

En tanto, Jeannette Jara aseguró que “cuando señala que va a bajarle los impuestos al 3% de las empresas más grandes del país. Esto va a generar mayor deuda, mayor déficit fiscal, afectando además a las empresas en Chile y al propio Estado del país”.

Al final, la carta del oficialismo criticó que “estas propuestas económicas, más que ser propuestas serias, son propuestas para la galería, que realmente lo que hace es retroceder en lo que hemos avanzado como país”.