¡Lo para en seco! JC Rodríguez vive tenso momento en vivo con Allison Göhler

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana el comunicador Julio César Rodríguez vivió un tenso momento con la panelista y meteoróloga Allison Göhler. En concreto la disputa comenzó luego de que el periodista señalara que el Día del Padre pasaba casi desapercibido en comparación al Día de la Madre, en el cual el notaba más preocupación por lo regalos.

“Aprovecho de saludar a todos los papás porque es un día muy vilipendiado, muy de segundo plano, un día muy ordinario. No, de verdad. La diferencia entre el Día de la Madre… bueno, ¿puedo hablar o no puedo? Me voy a poner serio” partió diciendo el comunicador, quien era interrumpido por la producción del programa, la cual quería abordar otros temas.

Tenso momento entre JC Rodríguez y Göhler

Sin embrago, minutos más tarde el periodista volvió a tocar el tema. “La diferencia que hay entre el Día de la Madre y el Día del Padre es abrumadora en este país, en todo sentido, en todo sentido de la palabra. Por lo tanto, tenemos que hacer una reflexión: o somos unos papás pencas que de verdad no nos merecemos el cariño de nuestros hijos, o padres abandonadores, que no cumplen su responsabilidad…” mencionó.

Sin embargo, explicó que se refería a un nivel general ya que a él lo había regaloneado bastante. “A mí sí, este ha sido mi mejor Día del Padre en muchos años, porque mi hija me hizo desayuno, cocinó ella. Y como gran regalo, dejó la loza lavada de todo lo que hizo. Para mí fue el mejor Día del Padre, pero me doy cuenta porque yo también trabajo en la radio, en todos lados, o sea, para el Día de la Madre 76 avisos, para el Día del Papá, 2. Hice un estudio, y a la mejor tienda que le va es a la de calzoncillos y calcetines. Es lo que más se vende para el Día del Padre. La diferencia es demasiado abrumadora” expresó.

Fue en eso que la meteoróloga lo frenó y expresó su opinión. “Yo siento que es injusto lo que dices, porque yo estuve el fin de semana en el mall y estaba lleno” comentó la mujer frente a lo que rápidamente Rodríguez respondió “el mall está toda la semana lleno”. A pesar de esto, la panelista continuó. “Yo estuve en el departamento de los papás, y de verdad que la fila para pagar era enorme” dijo.

"Comprando a última hora. Porque a la mamá se le manda a comprar una semana antes, se le encargan cosas. Y al papá la misma mañana, a comprar calzoncillos, calcetines, unas poleras ordinarias de 3 por 10 lucas” declaró molesto el periodista de CHV. “Qué eres llorón, Julito” objetó entre risas Göhler. A pesar de esto, el comunicador aclaró. “Yo conozco a muchos amigos y nunca a un amigo le han dado un buen regalo para el Día del Padre. Son unos regalos humillantes. Y son buenos papás. Algo le falta al Día del Papá” lanzó.

