JC Rodríguez revela sueño premonitorio que tuvo sobre Tonka Tomicic y el Caso Relojes

En una reciente edición del programa de YouTube Seré Weon?, el periodista Julio César Rodríguez se refirió a un sueño premonitorio que tuvo en el 2020, sobre Tonka Tomicic y el Caso Relojes. Recordemos que, para ese entonces el caso aún no se destapaba y no existía la investigación en contra de Marco Antonio López, más conocido como Parived.

Recordemos que el empresario, quien era marido de Tomicic, se encuentra con arraigo nacional luego de ser formalizado por asociación ilícita, receptación aduanera, de especies y delitos tributarios, entre otros. Cabe mencionar, que en enero del 2023 la Policía allanó el domicilio de Parived y Tomicic en Vitacura encontrando joyas y relojes de gran valor.

¿Qué soñó JC Rodríguez sobre Tomicic?

“Yo no sueño nunca, pero un día amanezco en la mañana y me acuerdo de todo un sueño con la Tonka. Y por eso le escribo y le cuento. Esto fue el 18 de agosto de 2020. En un audio le cuento todo el sueño. Este era un mundo subterráneo, todo bajo tierra. Unos tipos me llevan una foto de la Tonka y me dicen ‘Tonka está en problema’. Esto fue cuando no se sabía nada de nada (sobre el Caso Relojes), ni siquiera una sospecha. Todo esto está registrado” partió diciendo el conductor del Contigo en la Mañana.

“Me dicen que tenía que ayudarla, porque la querían secuestrar unos tipos y que nunca más iba a volver. Y era unos tipos tapizados con collares, relojes... en ese momento yo no le di importancia (al detalle de los relojes). Yo empiezo a correr bajo esta tierra subterránea y voy a buscarla hasta que la encuentro y le digo que estaba en problemas. La pillo en el sueño, y ella me dice ‘por qué'. Le digo que la quieren secuestrar, que la quieren a llevar a otro lado y que no va a volver más” añadió.

Además señaló que le contó su sueño a la animadora, quien se lo dijo a su marido y él lo interpretó. "Ella era inocente en mi sueño, no sabía por qué andaban detrás de ella”, comentó .“Todo este sueño se lo cuento con lujo de detalles, para que se lo cuente a Parived. Yo le pregunto si esto será algo premonitorio, y ella me dice ‘no, a lo mejor pasó en otra vida’” expresó.

“Después Marco Antonio hace un análisis del sueño y me lo mandan. Él dice que no es un sueño (...) Dijo que estaba lleno de símbolos, que era un ‘conexión en plano paralelo’ y que ‘no es un sueño, es una evidncia psíquica en algún universo paralelo’. Ahí está, está escrito” cerró.

