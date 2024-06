JC Rodríguez incomoda a Roberto Cox en vivo con talla sobre nueva panelista: "Oye, cálmate un poco"

Durante el matinal de CHV Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez incomodó a Roberto Cox en pleno programa con un comentario sobre su relación con la panelista del espacio y meteoróloga Allison Göhler. En concreto el comunicador aseguró que el periodista llegaba más temprano al canal desde que la sumaron al equipo.

La experta en el clima, ha ganado dos Emmy Awards por su anterior trabajo en Televisa Univisión en Chicago y expresó a través de sus redes la alegría que le da ser parte del matinal y agradeció los buenos comentarios por su labor. "Gracias por los hermosos comentarios que me dejan día a día, quisiera tener tiempo para responderlos todos! Pero de corazón son una fuente de energía y apoyo! " escribió en una foto de su Instagram.

¿Qué palo le lanzó JC Rodríguez a Roberto Cox?

“Desde que llegó Allison al tiempo, usted está llegando 10 minutos antes” partió diciendo Rodríguez generando el nerviosismo en Cox y Göhler. “Antes llegaba con Eduardo (Sáez) a las 08:30. No, compadre, yo saco todos los rollos. Yo soy súper observador y tengo videos de respaldo” añadió el periodista que conduce el matinal.

A pesar de la incomodidad de sus compañeros entregó otro dato. “Con Eduardo Sáez llegaba a las 08:32 y con Allison a las 08:15 ya está entrando. Hay que pararlo, (hay que decirle) ‘oye, cálmate un poco’” dijo. Ante esto, la experta en clima reaccionó entre risas. "Qué son mal hablados, si somos compañeros de las noticias" señaló.

"Quieren armar un cahuín barato" apuntó Cox. "No, te pasaste de largo, si estamos diciendo que estás llegando antes, no más" volvió a intervenir Rodríguez, mientras que la meteoróloga pidió que pararan. "Ya, poh, córtenla" solicitó. Pero antes de cerrar el tema, el conductor mostró una foto antigua de Cox durmiendo en el estudió y a modo de broma mencionó. “Cuando venía Eduardo, mira lo que hacía Roberto, no se motivaba” cerró.

