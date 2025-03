JC Rodríguez lanza en vivo teoría sobre particular frase de Parived: "¿Puedo decirlo?"

En el matinal Contigo en la Mañana el periodista Julio César Rodríguez analizó la breve y extraña charla entre su colega Sergio Jara y Marco Antonio López, más conocido como Parived. En su salida del Centro de Justicia, el anticuario sólo le respondió al comunicador de CHV a quien incluso tomó del brazo para decirle que estaba “todo bien”. Luego, lo llamó “Jarita”.

Recordemos que Parived llegó a un acuerdo con la Fiscalía Metropolitana Occidente para evitar penas de cárcel en el caso Relojes y deberá pagar una multa de $12 millones, que será saldada en cuotas y 341 días de libertad vigilada. En concreto el guía espiritual aceptó los delitos de recepción y tributarios que se le investigaron durante el último tiempo.

¿Qué dijo JC sobre la frase de Parived a periodistaP

Tras el particular trato del condenado con Jara, algunos de los testigos interpretaron la situacióncomo un “hechizo” sin embargo el notero explicó: al haber revelado tantos antecedentes del Caso Relojes en pantalla, el exesposo de Tonka Tomicic terminó por reconocerlo entre la masa de periodistas que luchó infructuosamente por una declaración.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Sin embargo, JC compartió una perspectiva diferente de la inesperada interacción entre Jara y Parived.“El ‘Jarita’ no me cuadra. El diminutivo es de cariño, pero un poquito despectivo, es como... ¿Puedo decir lo que pienso? ¿Tengo el respaldo de este canal o no?”, preguntó el animador del programa, antes de lanzarle sin filtro en el matinal.

“Para mí quiso decir ‘has hueveado tanto, tanto años, y a mí no me va a pasar nada, Jarita, voy a salir de aquí pagando todo en 12 cuotas’. Pero lo dijo sin maldad. No por intimidarte”, explicó. Luego de compartir su teoría, Julio César Rodríguez cerró con una talla: “Cuando vi las imágenes transpiré helado, porque yo pensé que le habías hecho la gran Jara (en alusión al dedo a Cavani)”.

Te puede interesar: Amigo de matrimonio asesinado en Graneros alza la voz y lanza potente descargo: "Mira el pago de Chile"