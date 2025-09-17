Con un delantero como defensa: Fernando Ortiz busca variantes en Colo Colo

Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Se paraliza el mundo: Copa Davis puede dar la final soñada entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
venezuela descarta llegada de ricarod gareca.

Ricardo Gareca sufre portazo: Selección sudamericana lo cambia por este histórico DT
gabriel castellon se burla de colo colo.

No tuvo piedad: Gabriel Castellón se hace viral por burlarse de Colo Colo tras la Supercopa
hincha de independiente detenido por masacre a la U.

Recién va uno: Independiente tiene su primer detenido por masacre contra la U en Copa Sudamericana
presidente Boric

"Pórtense mal, pero no cometan delitos": El potente consejo del presidente Boric previo a las Fiestas Patrias
Ciudad de Gaza bajo nuevo ataque de Israel

“Gaza será destruida”: Israel desata su ofensiva más feroz sobre ciudad principal del enclave palestino
Arranca la UEFA Champions League

¿Quién dominará Europa? Arranca una nueva versión de la UEFA Champions League
Impactante simulacro por Fiestas Patrias busca generar conciencia

“El llamado es claro”: El impactante simulacro de accidente para generar conciencia en Fiestas Patrias
Tenista fue suspendido de por vida.

¡De no creer! Tenista es suspendido de por vida por manipulación de partidos
La Florida

Revelan testimonio clave que le daría vuelta de tuerca a muerte de joven en Mall de La Florida: “Entre 5 o 6 personas…”

El periodo de Fernando Ortiz en Colo Colo comenzó de la peor manera posible, por lo que necesita urgentemente repuntar para conseguir sus objetivos. En ese sentido, el entrenador está moviendo el tablero y está buscando variantes para encontrar nuevas alternativas.

El DT no quedó nada contento con el desempeño de Erick Wiemberg y Mauricio Isla como laterales, siendo los puntos más bajos del equipo. Es por eso que, al menos en la banda derecha, ha estado probando a Marcos Bolados.

El oriundo de Antofagasta incluso cumplió labores más defensivos en la Supercopa, dejando buenas sensaciones al conseguir incluso mejores estadísticas que el “Huaso” en el paupérrimo Superclásico con la U.

Quizás te pueda interesar: Recién va uno: Independiente tiene su primer detenido por masacre contra la U en Copa Sudamericana

Marcos Bolados podría jugar de lateral en Colo Colo.
Marcos Bolados podría ser lateral en el Cacique.

¿Cuándo juega nuevamente Colo Colo?

Los albos juegan este 26 de septiembre contra Deportes Iquique en el Estadio Monumental, compromiso en el que Marcos Bolados podría incluso jugar de lateral si continúa dejando buenos rendimientos en los entrenamientos. Es más, al atacante no le desagrada ese nuevo rol si de ayudar al equipo se trata.

Este compromiso es bastante importante para ambos equipos, pues los dos necesitan ganar para descomprimir sus ambientes y alcanzar los objetivos que tienen en mente este 2025.

