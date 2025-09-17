Con un delantero como defensa: Fernando Ortiz busca variantes en Colo Colo

El periodo de Fernando Ortiz en Colo Colo comenzó de la peor manera posible, por lo que necesita urgentemente repuntar para conseguir sus objetivos. En ese sentido, el entrenador está moviendo el tablero y está buscando variantes para encontrar nuevas alternativas.

El DT no quedó nada contento con el desempeño de Erick Wiemberg y Mauricio Isla como laterales, siendo los puntos más bajos del equipo. Es por eso que, al menos en la banda derecha, ha estado probando a Marcos Bolados.

El oriundo de Antofagasta incluso cumplió labores más defensivos en la Supercopa, dejando buenas sensaciones al conseguir incluso mejores estadísticas que el “Huaso” en el paupérrimo Superclásico con la U.

Marcos Bolados podría ser lateral en el Cacique.

¿Cuándo juega nuevamente Colo Colo?

Los albos juegan este 26 de septiembre contra Deportes Iquique en el Estadio Monumental, compromiso en el que Marcos Bolados podría incluso jugar de lateral si continúa dejando buenos rendimientos en los entrenamientos. Es más, al atacante no le desagrada ese nuevo rol si de ayudar al equipo se trata.

Este compromiso es bastante importante para ambos equipos, pues los dos necesitan ganar para descomprimir sus ambientes y alcanzar los objetivos que tienen en mente este 2025.

