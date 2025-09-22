“Ese trabajo era matar a mi hijo”: El fuerte relato de madre de joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio

joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Baja la tasa de homocidios en Fiestas Patrias 2025

Los frutos de la planificación estratégica: Gobierno reportó baja de homicidios y detenciones en Fiestas Patrias
Universidad de Chile cierra la llave ante Alianza Lima en casa.

¡No se vaya a equivocar! Cambia la transmisión en Universidad de Chile vs Alianza Lima
La IA y su predicción para próximas elecciones presidenciales

Tras encuesta CADEM: ¿Quién ganará la contienda presidencial según la IA?

¡El mejor del mundo! El Balón de Oro tiene un nuevo dueño esta temporada
Iván Arenas

¿Te lo imaginas? El día que Sebastián Piñera le ofreció a Iván Arenas una carrera en la política
María Elcira Contreras

"¿Cómo pueden celebrar?”: El angustioso descargo de nieta de María Elcira contra Fundo Las Tórtolas
Jugadores Colo Colo 2025

¿Alcanzan a mejorarse? La extensa lista de jugadores lesionados en Colo Colo
Camila Flores se descarga tras ser encarada en Fiestas Patrias

“Zurdos intolerantes”: Camila Flores suelta polémico descargo tras ser encarada por mujer en fonda de Viña
colo colo

¡Otra vez tú Salomón! El millonario problema de Colo Colo por Salomón Rodríguez
La IA predice el futuro de la U en Sudamericana

¡Ojito azules!: La IA predice el futuro de la U y los semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025

Los familiares de Rolando Maximiliano Segovia, joven de 27 años con diagnóstico de esquizofrenia, interpusieron una querella por homicidio calificado y ensañamiento en contra de los guardias de seguridad del Mall Plaza Vespucio, ubicado en la comuna de La Florida.

De acuerdo con el relato de su madre, Brenda Cortés, un grupo de al menos cinco guardias de Securitas Chile lo redujo con violencia, llegando a esposarlo y golpearlo, pese a las advertencias que ella les había hecho.

Les pedí que me dejaran intervenir, les grité que mi hijo estaba enfermo, pero no me escucharon”, contó la mujer, según recogió ADN Radio. “Yo les decía que podía calmarlo porque soy su cuidadora y su figura de apego, pero me apartaban”, agregó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

En su relato, Cortés detalló insultos y agresiones dirigidos contra su hijo en medio de la reducción. “Lo insultaban con garabatos, le gritaban que tenía que pagar lo que había hecho. Yo vi cuando un guardia le puso la rodilla en el cuello y lo golpeaban en la cara”, afirmó. 

Según la madre, los guardias de seguridad no detuvieron la violencia pese a ser testigos de la gravedad de la situación. “Me decían: ‘Señora, déjenos hacer nuestro trabajo’. Ese trabajo, como ellos le llamaban, era matar a mi hijo”, denunció. 

La querella

El informe del Servicio Médico Legal reveló que el joven falleció por estrangulamiento, lo que desmiente la primera declaración de los guardias, quienes habían atribuido el deceso a un paro cardiorrespiratorio.

El abogado Sebastián Andrade Delvas presentó una querella en la que se exige la comparecencia del representante legal de Securitas Chile y de la responsable de operaciones del recinto comercial. Además, se pide la incautación de las grabaciones registradas por las cámaras corporales de los guardias. 

Por su parte, Mall Plaza Vespucio decidió poner fin a su vínculo contractual con la firma encargada de la seguridad. Paralelamente, la Fiscalía Metropolitana Oriente continúa desarrollando diligencias, aguardando tanto el informe definitivo del Servicio Médico Legal como los testimonios que serán recabados por la Brigada de Homicidios de la PDI.

NOTAS DESTACADAS

Baja la tasa de homocidios en Fiestas Patrias 2025

Los frutos de la planificación estratégica: Gobierno reportó baja de homicidios y detenciones en Fiestas Patrias
Universidad de Chile cierra la llave ante Alianza Lima en casa.

¡No se vaya a equivocar! Cambia la transmisión en Universidad de Chile vs Alianza Lima
La IA y su predicción para próximas elecciones presidenciales

Tras encuesta CADEM: ¿Quién ganará la contienda presidencial según la IA?

¡El mejor del mundo! El Balón de Oro tiene un nuevo dueño esta temporada
Iván Arenas

¿Te lo imaginas? El día que Sebastián Piñera le ofreció a Iván Arenas una carrera en la política
María Elcira Contreras

"¿Cómo pueden celebrar?”: El angustioso descargo de nieta de María Elcira contra Fundo Las Tórtolas
Jugadores Colo Colo 2025

¿Alcanzan a mejorarse? La extensa lista de jugadores lesionados en Colo Colo
Camila Flores se descarga tras ser encarada en Fiestas Patrias

“Zurdos intolerantes”: Camila Flores suelta polémico descargo tras ser encarada por mujer en fonda de Viña
colo colo

¡Otra vez tú Salomón! El millonario problema de Colo Colo por Salomón Rodríguez
La IA predice el futuro de la U en Sudamericana

¡Ojito azules!: La IA predice el futuro de la U y los semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025
Guarello avisa nuevo castigo a la U

Guarello destapa severo castigo de Conmebol a la U tras nueva denuncia: "Se la dio en bandeja"
Carlos Palacios saca aplausos en Argentina

Prensa argentina fascinada con el repunte de Carlos Palacios en Boca Juniors: "De sus mejores partidos"
Lamine Yamal por el Balón de Oro más joven

¿Yamal romperá el récord?: Top 5 ganadores más jóvenes en la historia del Balón de Oro
Alejandro Tabilo a la final del Chengdu Open

¡Intratable!: Alejandro Tabilo vence a Brandon Nakashima y llega a la final del Chengdu Open
La U pierde un titular contra Alianza Lima

¡Baja sensible!: La U pierde un jugador titular para la vuelta contra Alianza Lima en Sudamericana
Lamine Yamal confía en su Balón de Oro

¡Fiesta incluida!: La osada preparación de Lamine Yamal para la entrega del Balón de Oro
La U y Alianza Lima se denuncian mutuamente

¿Más sanciones?: La U y Alianza Lima se denuncian mutuamente por gravísimas razones
Boric onu

Estará este lunes: Por qué el presidente Gabriel Boric fue citado por la ONU por ultima vez
La ausencia de Damián Pizarro en el Mundial Sub 20

¡Se supo todo!: Revelan por qué Damián Pizarro no jugará el Mundial Sub 20 con La Roja
Puchuncaví accidente hoy

Confuso episodio en medialuna de Puchuncaví deja un adolescente muerto y un PDI involucrado