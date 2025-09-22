“Ese trabajo era matar a mi hijo”: El fuerte relato de madre de joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio

Los familiares de Rolando Maximiliano Segovia, joven de 27 años con diagnóstico de esquizofrenia, interpusieron una querella por homicidio calificado y ensañamiento en contra de los guardias de seguridad del Mall Plaza Vespucio, ubicado en la comuna de La Florida.

De acuerdo con el relato de su madre, Brenda Cortés, un grupo de al menos cinco guardias de Securitas Chile lo redujo con violencia, llegando a esposarlo y golpearlo, pese a las advertencias que ella les había hecho.

“Les pedí que me dejaran intervenir, les grité que mi hijo estaba enfermo, pero no me escucharon”, contó la mujer, según recogió ADN Radio. “Yo les decía que podía calmarlo porque soy su cuidadora y su figura de apego, pero me apartaban”, agregó.

En su relato, Cortés detalló insultos y agresiones dirigidos contra su hijo en medio de la reducción. “Lo insultaban con garabatos, le gritaban que tenía que pagar lo que había hecho. Yo vi cuando un guardia le puso la rodilla en el cuello y lo golpeaban en la cara”, afirmó.

Según la madre, los guardias de seguridad no detuvieron la violencia pese a ser testigos de la gravedad de la situación. “Me decían: ‘Señora, déjenos hacer nuestro trabajo’. Ese trabajo, como ellos le llamaban, era matar a mi hijo”, denunció.

La querella

El informe del Servicio Médico Legal reveló que el joven falleció por estrangulamiento, lo que desmiente la primera declaración de los guardias, quienes habían atribuido el deceso a un paro cardiorrespiratorio.

El abogado Sebastián Andrade Delvas presentó una querella en la que se exige la comparecencia del representante legal de Securitas Chile y de la responsable de operaciones del recinto comercial. Además, se pide la incautación de las grabaciones registradas por las cámaras corporales de los guardias.

Por su parte, Mall Plaza Vespucio decidió poner fin a su vínculo contractual con la firma encargada de la seguridad. Paralelamente, la Fiscalía Metropolitana Oriente continúa desarrollando diligencias, aguardando tanto el informe definitivo del Servicio Médico Legal como los testimonios que serán recabados por la Brigada de Homicidios de la PDI.