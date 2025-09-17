Familia acusa actos inhumanos: Revelan causa de muerte de joven reducido por guardias en mall de La Florida

Recientemente, el Servicio Médico Legal confirmó una oscura hipótesis al informar la causa del fallecimiento del joven con diagnóstico de esquizofrenia que murió tras ser reducido por guardias de seguridad en un mall de La Florida.

El joven de 27 años, que el lunes por la tarde había acompañado a su madre a un cajero automático en el Mall Plaza Vespucio, sufrió una descompensación luego de alterarse por un fuerte estruendo. En medio del episodio, golpeó a algunas personas, lo que llevó a los guardias a intervenir. Tras un violento forcejeo, el hombre murió en el lugar.

La madre del joven denunció que los guardias emplearon una fuerza excesiva, mientras que un registro captado por testigos puso bajo el ojo crítico su actuar. En ese marco, el Servicio Médico Legal estableció que la causa del deceso fue un estrangulamiento.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

La reacción de la familia

Tras la desgarradora noticia, la hermana de la víctima, Bárbara, expresó el shock en el que se encuentra la familia. “Teníamos la esperanza de que fuera otra la causa de muerte de mi hermano, pero está claro, como ya habíamos dicho, que hubo una fuerza desmedida”, dijo.

“Esperamos que se haga justicia, que la muerte de mi hermano no quede impune. Él no se merecía irse de este mundo de esta manera tan trágica”, manifestó la hermana del fallecido.

Por otro lado, Sebastián, también hermano del joven, se expresó en la misma línea: “sinceramente, esperábamos que la causa de muerte de nuestro hermano hubiese sido por una ataque cardíaco o por cualquier otra complicación, menos por asfixia”.

De momento, se desconoce qué decisión tomó la Fiscalía respecto al futuro procesal de los guardias involucrados en el trágico suceso ocurrido en La Florida. “Encuentro inhumano lo que hicieron con mi hermano”, acusó Sebastián.