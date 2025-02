Di Yorio destapa discusión con Rodrigo Contreras tras fallar su primer penal en la U: "Siento que..."

Tras fallar su primer penal en Universidad de Chile, Lucas Di Yorio desclasificó el cruce que protagonizó con Rodrigo Contreras, y es que ambos atacantes se dispusieron a tomar el balón para lanzar desde los doce pasos contra Santiago Morning, pero fue el ex Athletico Paranaense quien finalmente realizó el cobro tras un tenso diálogo con el 'Tucu'.

Fue en conversación con La Tercera que el argentino se refirió a la situación, descartando cualquier quiebre con su compatriota: "No íbamos a pelear, son discusiones de partido. Con el 'Tucu' tengo la mejor relación, compartimos en Aldosivi, concentramos juntos. No hay ninguna pelea, son charlas de partidos que quedan ahí y ya está".

En esa línea, el flamante séptimo refuerzo de la U asegura que se generó aún más revuelo solo porque no consiguió convertir la jugada en gol: "Siento que por ahí se hizo un tema más grande porque fue errado el penal, pero no hubo mucho más que hablar con el 'Tucu', son charlas de partido que quedan ahí".

Además, analizó su amargo estreno con el 'Romántico Viajero': "En el primer tiempo me costó un poco más, entrando más en lo deportivo, me costó entrar en sintonía con el equipo, algo que fue más personal. En el segundo tiempo me sentí mejor, sentí que estuve más acoplado al equipo, me sentí más protagonista".

Y para finalizar, le dejó un claro mensaje a los hinchas, y es que está decidido a dar vuelta la página para alcanzar rápidamente su mejor versión en Universidad de Chile: "Fue recién el primer partido. Me tocó errar el penal, que son cosas que pasan, pero hay que continuar trabajando para mejorar mucho y para estar al cien por ciento".

