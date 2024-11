Descubren robando a conocida periodista: ¿Qué cosas había sacado de supermercado?

Durante la tarde del martes la ex periodista de Canal 13, Chris McMillan fue sorprendida robando productos en un supermercado Jumbo de la comuna de La Reina. tras esto, fue retenida por guardias de seguridad y trasladada hacía una comisaría, para ser entregada a la justicia, ante la que confirmó el hurto del que era acusada.

A las afueras del centro de justicia destinos medios se reunieron para sacarle una declaración a lo que les dijo que “entrar en detalles de lo que pasó no es necesario. Como cualquier ciudadana, cuando uno realizar un error, que en este caso es un delito, uno debe hacerse cargo y asumir la responsabilidad”.

Periodista robo artículos de librería

Cabe mencionar que además en la instancia señaló que las "razones por las cuales se puede llegar a eso son innumerables. Si algo me ha enseñado la vida es que ese aspecto corresponde a mi vida íntima, y en ese sentido no merezco por qué dar ni declaraciones ni aclaraciones no nada. Es algo personal” lanzó.

El fiscal Ricardo Jara detalló que la comunicadora, habría sacado artículos de librería, un mordedor de marca Simond’s y una figura de Nintendo avaluados en $64.248. Por este intento de robo, la mujer deberá pagar 25 mil pesos a fundación Teletón, la cual justo se encuentra en campaña para la colecta nacional.

"Que mal esta este país políticos violadores una periodista ladrona"; "Cuica pilla"; "Pobre mujer"; "Y a los mecheros les quitan las cosas y los dejan que se vallan tranquilamente, no se entiende" fueron algunos comentarios que generó la noticia en redes sociales. Cabe señalar que la periodista tenía una causa similar del año 2017.

