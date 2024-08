Cuchillo Eyzaguirre arremete contra Ale Valle: "Violenta es la cama asquerosa que le hiciste a Cecilia Bolocco"

A través de Instagram el experiodista de CQC, Sebastián Eyzaguirre se fue con todo en contra de Ale Valle luego de que la profesional en el programa La Voz de los que Sobran se refiriera en duros términos al candidato por la alcaldía de Viña del Mar, Iván Produje. En concreto Valle se refirió a la polémica entre el candidato y la Carolina Urrejola.

“Carolina Urrejola le habló sobre una polémica en la que está enfrentado, y que es posible que le abran una investigación por haber recibido sueldo de dos municipios al mismo tiempo. Fue eso y no lo respondió. ¿Qué hizo? Se puso a insultarla”, lanzó Valle en el programa antes mencionado. Sobre esto, el periodista quien fue condenado hace poco por maltrato contra su ex se descargó con todo.

¿Eyzaguirre se lanza contra Ale Valle?

“La desesperación de la izquierda ya está cruzando todos los límites. Después del episodio del domingo, con ese portonazo que le hicieron (a Iván Poduje) en ‘Intolerancia’ Cero, han aparecido distintos protagonistas y voceros de la izquierda radical a tachar a Iván como un tipo violento y agresivo” partió diciendo el comunicador. “Yo me quiero enfocar en una de estas personas que está siguiendo esta minuta muy bien pauteada desde La Moneda. Me refiero a la señorita o señora Alejandra Valle, que me sorprende que siga en Chile”, agregó, en un extenso video que compartió en Instagram.

“Alejandrita ha salido a decir que la actitud de Iván Poduje fue agresiva y tremendamente violenta para con los periodistas y las mujeres. Alejandrita, yo te voy a decir lo que es violento: violento es la cama asquerosa que le hiciste a Cecilia Bolocco junto a Rodrigo Danús hace como 15 años atrás, cuando le metista un paparazzi en su casa, en su terraza privada, para grabarla mientras tenía relaciones íntimas con su pololo. ¿Eso te pareció muy sororo y no muy violento para con otra mujer? Se te olvidó, parece, esa etapa de tu vida” añadió.

“Alejandrita, violento es haber permitido que se sacaran la bandera del or... y no solamente no haber hecho nada, sino que después salir a decir ‘oh, los fachos están vueltos locos, porque los travestis se sacaron la bandera’. Violento es haber sido una de las peores víboras de la farándula, que cada vez que aparecía una mujer en un programa le hicieras la cama” cerró.

