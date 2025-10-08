¿Cuándo y dónde verlo? Colo Colo ya tiene listo otro amistoso en medio del parón

Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

El pasado viernes, Colo Colo disputaba su duelo pendiente ante Deportes Iquique, donde este sería el segundo partido oficial de Fernando Ortiz al mando del equipo. Los albos necesitaban obtener una victoria para no alejarse de la zona de copas internacionales, mientras que los dragones celestes buscan salir del fondo de la tabla.

El cacique mostró una gran jerarquía y dominó gran parte del encuentro, donde abrieron el marcador al minuto 38', gracias a la anotación de Marcos Bolados. En el segundo tiempo, Mauricio Isla aumentó el marcado al minuto 64'. Luego, Claudio Aquino decretó la goleada a través de lanzamiento penal en el minuto 81', y Arturo Vidal cerró el encuentro con su anotación al minuto 86' para el 4-0 definitivo.

Con este resultado, Colo Colo suma 34 unidades y se posiciona a cuatro puntos de Cobresal, equipo que ocupa el séptimo lugar de la tabla de posiciones y que además es el último puesto para las copas internacionales. Ahora los albos continuarán trabajando para que una vez vuelva la competencia, puedan seguir escalando lugares.

Tras el parón del Campeonato Nacional debido al Mundial sub-20, Colo Colo no se ha detenido, ya que su nuevo estratega, Fernando Ortiz, ordenó seguir con los trabajos y participar en algunos duelos amistosos para no perder el ritmo de competencia. Es aquí donde ahora los albos ya tienen agendado un nuevo partido amistoso.

El partido se disputará el día de hoy desde las 20:00 horas y será ante Deportes Puerto Montt, donde los albos irán como visitantes al estadio Chinquihue en el sur de nuestro país. El duelo contará con la transmisión de ESPN y también podrá ser seguido a través de la plataforma de Disney+, dentro de su plan premium.

