Tenso momento: chófer confiesa infracción en vivo y le da insólita respuesta a JC Rodríguez

En el matinal Contigo en la Mañana, el periodista Gino Costa estuvo realizando un despacho en vivo para el programa que conduce Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, desde la comuna de Santiago, en donde carabineros e inspectores municipales se encontraban realizando fiscalizaciones a automovilistas. Fue en eso que se toparon con el caso de un conductor que manejaba sin licencia de conducir y quien no tuvo problema en decir que llevaba 10 años conduciendo de manera irregular.

“Fui a dar la prueba (para obtener el documento), pero por un punto la reprobé” señaló el conductor al ser entrevistado, ante esto Costa le preguntó. “¿Por qué anda manejando si reprobó?” dijo. Sin embargo, el sujeto sin una cuota de vergüenza se respaldó en el clima. “Se supone que iba a llover, solamente por eso. Se supone que uno no sale sin la licencia, pero yo llevo manejando 10 años” mencionó.

¿Qué le dijo el conductor a JC Rodríguez?

“Dice que maneja hace 10 años y que ya dio dos veces a la prueba. ¿Las dos veces lo han reprobado?” intervino Álvarez. “Exacto. El práctico es lo de menos, la cuestión es la prueba teórica” apuntó el chófer. Fue en eso que Rodríguez molesto interrumpió. “Gino, le puede decir que, lo más lógico, es que tome el Metro, para no tener problemas. Es demasiado fácil la solución” lanzó. “Ojalá, pero yo te voy a ser bien sincero: el Metro es como las hue...” reaccionó el hombre desde su auto.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Pero esa no es justificación para andar sin licencia en auto” insistió el periodista desde el estudio, claramente desagradado con la situación. Sin embargo, al conductor del vehículo no le importó y declaró que “prefiero andar en micro que en Metro. El Metro es como la hue... Al final, si te das cuenta, pagar un parte a la vez al año es más barato y más cómodo que…”.

Ante esta declaración el notero en terreno no lo dejó seguir. “No, yo no te puedo permitir que digai eso a través de un medio de comunicación, porque hay reglas y están para cumplirse” explicó. “No digo que las reglas no estén para cumplirse, pero otra cosa es que el sistema público es como las hue…” volvió a decir el sujeto frente a esto Rodríguez contestó. “Pero dile que es más como las hue... andar sin licencia. ¿Qué pensaría él si a un familiar lo atropella un chofer sin licencia?” apuntó.

A lo que el chófer tuvo una insólita respuesta. “Es hueón, poh, porque no mira para los dos lados” cerró para abandonar el lugar sin que lo alcanzar a fiscalizar correctamente. “Cero autocrítica” alcanzó a decir el profesional desde el estudio.

Te puede interesar: JC Rodríguez revela sueño premonitorio que tuvo sobre Tonka Tomicic y el Caso Relojes