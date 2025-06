La terrible experiencia de chilena que fue detenida en Nueva York: “Lo que me preocupaba era mi hija”

En redes sociales circula un impactante video que muestra el dramático instante en que una mujer chilena es detenida en Nueva York, Estados Unidos, mientras su hija de 12 años presencia la escena. Las imágenes reflejan la angustia del momento, con la madre implorando no ser separada de su hija y la niña llorando desconsoladamente ante la situación.

De acuerdo con Radio Biobío, la chilena involucrada en el incidente fue identificada como Javiera Montero, y los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles en Times Square. En conversación con el medio, Montero aclaró que ya se encuentra en libertad y que todo se originó por un malentendido que, debido a la intensidad del momento, terminó por complicarse aún más.

“Somos yo, mi marido y mi hija que estamos acá. Mi marido se vino hace casi 1 año. Su empresa lo trasladó acá, con sus papeles al día. Nosotros estamos legales acá en Nueva York, gracias al trabajo de mi marido. Nosotras con mi hija nos vinimos hace dos meses acá a Nueva York a vivir con él”, comenzó explicando.

Montero relató que el incidente tuvo lugar mientras ella y su hija compraban regalos para familiares y amigos antes de su viaje a Chile este fin de semana. Según explicó, en medio de su recorrido por Times Square, unos delincuentes irrumpieron corriendo y las empujaron.

“A nosotras nos tiran al piso, nos empujaron, caímos al piso, mi hija estaba toda moreteada porque cayó al piso muy feo. Yo me desesperé porque estoy en un país nuevo, recién adecuándome, esta ciudad es muy loca, la gente es muy rápida”, afirmó. En esa misma línea, añadió: “Caemos al suelo y yo no veo más a mi hija. Me desespero y empiezo a gritar. ‘Le pegaron a mi hija, le pegaron a mi hija’”.

“El tema es que me acerqué mucho más de lo debido a la policía. Entonces, la policía que se ve en el video me toma a la fuerza, muy fuerte”, sostuvo la chilena. “A mí me llevan detenida, me suben a una patrulla. Yo sin saber qué va a pasar con mi hija, porque finalmente lo que sale en el video es mi desesperación. A mí lo que me preocupaba era mi hija”, sentenció.

En el video se aprecia cómo la policía también detuvo a otro hombre, quien sería uno de los delincuentes según lo relatado por Montero. “Yo después, analizando, yo sé que el error que cometí fue acercarme más de la cuenta a la policía, que acá no se puede hacer”, reflexionó.

Javiera Montero compartió que, tras su detención, pasó seis horas en un calabozo antes de recuperar su libertad. Durante ese tiempo, un testigo presente en el lugar, quien aparece en las imágenes del registro, asumió la responsabilidad de cuidar a su hija.

Tras recuperar su libertad, a la mujer se le imputó un cargo por “retención (resistencia) al arresto” y deberá comparecer ante las autoridades el próximo 11 de junio. “La policía me dijo ‘tú vas ahí, le vas a explicar lo mismo que me contaste a mí’, como la misma historia y ‘esto va a desaparecer de tu registro’. ‘No vas a quedar con antecedentes ni nada’”, contó la chilena. Al final, criticó que sentía que “hubo discriminación, al yo no hablar inglés”.