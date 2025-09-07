Arturo Vidal ningunea sin asco a esta selección de Europa: "Más fome que..."

Mientras el Campeonato Nacional se encuentra en un nuevo receso durante septiembre, los jugadores de Colo Colo buscan en qué distraerse a la espera de la Supercopa contra Universidad de Chile, como es el caso de Arturo Vidal, que en su búsqueda de buen fútbol terminó criticando sin piedad a una selección europea.

Efectivamente, con un nuevo parón del torneo local, y considerando que no fue convocado para los últimos compromisos de la Selección Chilena en las eliminatorias sudamericanas al Mundial, el volante del Cacique aprovechó su tiempo libre para observar por televisión las clasificatorias del 'Viejo Continente'.

En esa línea, el 'King' sintonizó la victoria por 2 a 0 de Inglaterra frente a Andorra, pero parece ser que su elección no pudo ser más errada, pues más allá del resultado favorable a los ingleses, el bicampeón de América junto a La Roja no se lo mandó a decir con nadie a Harry Kane y compañía, que no llenaron su paladar futbolístico.

Fiel a su estilo, el 23 colocolino acudió a las redes sociales, y a través de una historia en su cuenta personal de Instagram, le cayó con todo al planteamiento del técnico Thomas Tuchel y sus dirigidos: "Más fome que mirar a Inglaterra", publicó, mensaje acompañado de una foto de la transmisión y varios emoticones durmiendo.

¿Cuándo se juega la Supercopa?

A la espera de que concluya la presente fecha FIFA, Arturo Vidal y Colo Colo volverán a las canchas el domingo 14 de septiembre, día en que el Cacique y Universidad de Chile se verán las caras de una vez por todas por el título de la Supercopa 2025, aunque ambos elencos ya confirmaron su intención de postergar el partido.

