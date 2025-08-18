¡Terminó mal! Graban momento en que delivery fue baleado por PDI tras intentar frustrar un robo

delivery baleado

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Famosos

¡Del espectáculo al congreso! Revelan nombres de famosos que incursionarán en la política
Universidad de Chile

¡Celebran los azules! La buena noticia para Universidad de Chile en la previa ante Independiente
Franco Parisi

¡Se hizo realidad! Adherentes de MEO y Parisi protagonizaron caótico encontrón en la calle
Lucas Cepeda Colo Colo

¿Se queda en los albos? Atalanta entrega novedades sobre fichaje de Lucas Cepeda
Nicolás Castillo Universidad Católica vs U de Chile

¿Dónde estaba? Nicolás Castillo reaparece para burlarse de Colo Colo
Jeannette Jara

¡Por diferencias con la DC! La importante lucha que será descartada del programa de Jeannette Jara

¡BOMBAZO MONUMENTAL! Colo Colo negocia el regreso de un histórico al club

¡DECEPCIÓN TOTAL! CSD Colo Colo se lamenta por fallida salida de Jorge Almirón
Franco Parisi y MEO

“El respeto a la ley no es opcional”: La particular razón por la que MEO emplazó a Parisi
Aníbal Mosa y Jorge Almirón Colo Colo

¡NO HUBO ACUERDO! Jorge Almirón seguirá siendo entrenador de Colo Colo

Un supermercado de la ciudad de Talca, Región del Maule, fue el escenario de un confuso incidente que terminó con un trabajador de delivery herido de bala. Todo ocurrió alrededor de las 13:20 horas de este lunes, en una sucursal de Líder, en calle 9 Oriente con 2 Norte.

Según informó Carabineros, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) vio que había un hombre portando un arma de fuego y discutiendo con otro sujeto en uno de los pasillos del recinto. 

El funcionario de la policía se identificó de inmediato y le exigió soltar el arma. Sin embargo, el repartidor no obedeció y habría apuntado al funcionario. Al verse amenazado, éste último decidió abrir fuego.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

El delivery, de 24 años y nacionalidad chilena, resultó herido de mediana gravedad por el proyectil que le llegó al abdomen. Más tarde fue llevado de urgencia al hospital local y se encontraría fuera de riesgo vital. De manera preliminar, el arma que portaba el sujeto sería de fogueo.

Quiso intervenir un asalto

De acuerdo con el relato de fuentes de La Tarde es Nuestra (Canal 13), el repartidor habría intentado frustrar un asalto en el supermercado. En particular, habría querido defender a una mujer que era víctima de un robo.

Carabineros se encuentra realizando labores de investigación para esclarecer lo ocurrido, para lo cual, pusieron bajo custodia tanto la pistola del repartidor como el arma utilizada por el policía

En tanto, comenzó a circular por redes sociales un video grabado por testigos. Las imágenes captaron el momento exacto en que el funcionario de la PDI dispara al sujeto armado, en pleno ingreso al supermercado.

NOTAS DESTACADAS

Famosos

¡Del espectáculo al congreso! Revelan nombres de famosos que incursionarán en la política
Universidad de Chile

¡Celebran los azules! La buena noticia para Universidad de Chile en la previa ante Independiente
Franco Parisi

¡Se hizo realidad! Adherentes de MEO y Parisi protagonizaron caótico encontrón en la calle
Lucas Cepeda Colo Colo

¿Se queda en los albos? Atalanta entrega novedades sobre fichaje de Lucas Cepeda
Nicolás Castillo Universidad Católica vs U de Chile

¿Dónde estaba? Nicolás Castillo reaparece para burlarse de Colo Colo
Jeannette Jara

¡Por diferencias con la DC! La importante lucha que será descartada del programa de Jeannette Jara

¡BOMBAZO MONUMENTAL! Colo Colo negocia el regreso de un histórico al club

¡DECEPCIÓN TOTAL! CSD Colo Colo se lamenta por fallida salida de Jorge Almirón
Franco Parisi y MEO

“El respeto a la ley no es opcional”: La particular razón por la que MEO emplazó a Parisi
Aníbal Mosa y Jorge Almirón Colo Colo

¡NO HUBO ACUERDO! Jorge Almirón seguirá siendo entrenador de Colo Colo
MEO

¿Seguirá en el matinal? La radical postura de Karen Doggenweiler tras nueva candidatura presidencial de MEO

¿Lo extrañan en Colo Colo? Cristián Zavala deja mensaje tras su renacer en Coquimbo Unido
Jorge Almirón Colo Colo

Con razón no lo despedían: La millonaria suma que pagará Colo Colo para sacar a Jorge Almirón

"Ambiente de guerra": Autoridades se defienden por operativo policial en partido de la U de Chile
Claudio Borghi Colo Colo

¿Es candidato? Estas son las condiciones de Claudio Borghi para retornar a Colo Colo
eduardo vargas

Con desahogo incluido: Así reaccionó Eduardo Vargas ante las pifias de hinchas de la U
Aníbal Mosa y Jorge Almirón Colo Colo

Todo avanzado: Aníbal Mosa se reúne con el reemplazo de Jorge Almirón en colo Colo
Diego Sánchez y Lucas Di Yorio

En Coquimbo Unido se olvidan de la U y comienzan a probarse la corona: "Es la suerte del..."
Julio Vaccari U de Chile vs Independiente

"Un gol con la mano": La insólita propuesta del DT de Independiente para darlo vuelta ante la U
sicario Alberto Carlos Mejía Hernández

¡¿CUANTO TIEMPO?! Autoridades entregan detalles sobre proceso de extradición del sicario del “Rey de Meiggs”