¡Terminó mal! Graban momento en que delivery fue baleado por PDI tras intentar frustrar un robo

Un supermercado de la ciudad de Talca, Región del Maule, fue el escenario de un confuso incidente que terminó con un trabajador de delivery herido de bala. Todo ocurrió alrededor de las 13:20 horas de este lunes, en una sucursal de Líder, en calle 9 Oriente con 2 Norte.

Según informó Carabineros, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) vio que había un hombre portando un arma de fuego y discutiendo con otro sujeto en uno de los pasillos del recinto.

El funcionario de la policía se identificó de inmediato y le exigió soltar el arma. Sin embargo, el repartidor no obedeció y habría apuntado al funcionario. Al verse amenazado, éste último decidió abrir fuego.

El delivery, de 24 años y nacionalidad chilena, resultó herido de mediana gravedad por el proyectil que le llegó al abdomen. Más tarde fue llevado de urgencia al hospital local y se encontraría fuera de riesgo vital. De manera preliminar, el arma que portaba el sujeto sería de fogueo.

Quiso intervenir un asalto

De acuerdo con el relato de fuentes de La Tarde es Nuestra (Canal 13), el repartidor habría intentado frustrar un asalto en el supermercado. En particular, habría querido defender a una mujer que era víctima de un robo.

Carabineros se encuentra realizando labores de investigación para esclarecer lo ocurrido, para lo cual, pusieron bajo custodia tanto la pistola del repartidor como el arma utilizada por el policía.

En tanto, comenzó a circular por redes sociales un video grabado por testigos. Las imágenes captaron el momento exacto en que el funcionario de la PDI dispara al sujeto armado, en pleno ingreso al supermercado.