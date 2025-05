¡Con la fe intacta! Jorge Almirón confía en el renacer de Colo Colo

Colo Colo sigue cayendo cada vez más en una fuerte crisis tanto deportiva como institucional, la cuál además se está desarrollando justo en el año del Centenario, el cuál debido a todos los problemas que ha tenido la institución, debió pasar bastante desapercibido. Con respecto a lo deportivo, los albos se jugaban un duelo vital este fin de semana ante Deportes Limache para seguir con vida en la Copa Chile.

El partido comenzó bastante complicado para el cacique, ya que al minuto 24', el local abrió la cuenta gracias a la anotación de Daniel Castro. Pero tras cartón al minuto 26', Lucas Cepeda equiparó las acciones. Luego de esto los albos no pudieron hacer nada, ya que Limache anotó a los 62', con César Pinares, a los 83' con Abel Romero y cerró a los 90' vía lanzamiento penal de Luis Guerra.

Con esta dura y contundente derrota por 4-1, Colo Colo quedó eliminado de la Copa Chile contra un equipo que está por primera vez en su historia en primera división y que en los tres encuentros que han disputado lleva un empate y dos victorias a su favor. Ahora, los albos ya se mentalizan en lo que será el crucial duelo por Copa Libertadores ante Racing.

La eliminación en la fase de grupos de la Copa Chile a manos de Deportes Limache ha generado una gran preocupación en los hinchas del cacique y acrecenta mucho más la crisis deportiva e institucional por la que están atravesando. Esto podría incluso ser aún peor dependiendo del resultado del día de mañana ante Racing por la Copa Libertadores.

Pero a pesar de las críticas y el mal momento, Jorge Almirón no pierde las esperanzas en sus jugadores y está seguro que Colo Colo podrá reponerse a tiempo de esta fuerte crisis. "Para llegar a momentos buenos tienes que pasar momentos malos, no conozco una persona exitosa que sólo pasó por buenos momentos. Yo no estoy fuera de eso, todos tenemos momentos duros y hay que saber sobrepasar".