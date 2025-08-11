Los mejores jugadores de O'Higgins esta temporada: ¿podrán seguir rindiendo igual hasta el final?

O’Higgins está firmando una temporada bastante fuerte y parte de ese buen rendimiento se explica gracias al papel clave que están teniendo varios jugadores, especialmente Bryan Rabello y Luis Pavez. Estos dos nombres se han vuelto imprescindibles para el equipo y están dando que hablar en cada jornada. Además, muchos aficionados siguen cada partido con pasión e incluso consultan las cuotas en directo de la Primera División chilena, que aporta una perspectiva interesante al observar cómo el mercado valora a los jugadores en tiempo real.

Bryan Rabello, el cerebro ofensivo de este O’Higgins

Bryan Rabello, mediapunta nacido en Rancagua, se ha convertido en el auténtico motor ofensivo del equipo. Lleva 4 goles en 12 partidos de liga, con un promedio de 0,35 tantos por cada 90 minutos, y ha participado directamente en 5 goles si sumamos asistencias.

Lo que hace especial a Rabello es cómo se mueve entre líneas y su facilidad para encontrar espacios que nadie más ve. Las redes del club lo han destacado varias veces por su capacidad para generar juego y por sus remates peligrosos.

Luis Pavez, el muro en el lateral izquierdo

Si Rabello es el creador, Luis Pavez es el que pone el equilibrio. Este lateral izquierdo, con 29 años, está firmando una temporada muy regular. Ha jugado ya 19 partidos y suma más de 1.600 minutos en el campo. Y eso dice mucho sobre lo importante que es para el entrenador.

Los números lo respaldan; segundo mejor jugador del equipo, con una nota media de 7,49. Además, su precisión de pase roza el 80 %, algo clave para salir jugando desde atrás con criterio. No es de los que más destacan en los highlights, pero sin él, el equipo no sería el mismo.

El panorama general del equipo

Ahora mismo, O’Higgins está quinto en la tabla del campeonato, con 26 puntos en 15 jornadas. Han ganado 7 partidos, empatado 5 y perdido solo 3. Unos números bastante buenos, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo mezcla jugadores jóvenes con algunos más expertos de forma bastante equilibrada. Por un lado, el joven Rodrigo Godoy, que ha sido elegido como el mejor jugador joven de la primera tanda. Y por el otro, a veteranos como Rabello y Pavez, que llevan la batuta en momentos clave. ¿Aguantarán este nivel hasta el final de la temporada?

¿Aguantarán este nivel hasta el final de la temporada?

La gran pregunta que muchos se hacen es si Rabello y Pavez podrán mantener este nivel tan alto hasta el final del torneo.

Rabello, con ese promedio de goles y su visión de juego, tiene todo a su favor para seguir siendo determinante. Si no sufre molestias físicas y el sistema del entrenador le sigue favoreciendo, es muy probable que siga rindiendo al mismo nivel. Ya tiene experiencia y sabe cómo manejar la presión.

Pavez, por su parte, es de esos jugadores que rara vez bajan el nivel. Siempre cumple, no se complica, y tiene una lectura del juego muy madura. Mientras no acumule tarjetas o tenga alguna lesión, todo apunta a que va a seguir siendo una garantía en defensa.

Lo que podría influir en su rendimiento

1. Lo que decida el entrenador

El técnico, Francisco Meneghini, ha demostrado que sabe adaptarse. A veces apuesta por un 4-3-3 más ofensivo y otras veces por un 4-2-3-1 más equilibrado. Mientras Rabello tenga libertad para moverse y Pavez espacio para sumarse por banda, los dos seguirán brillando.

2. Rotaciones y fondo de armario

Si el equipo gestiona bien las rotaciones, ambos jugadores llegarán frescos al tramo final. Pero si el calendario se aprieta o hay bajas importantes, podrían verse forzados a jugar más de la cuenta… y eso podría repercutirles.

3. Motivación extra

Por si fuera poco, parece que hay intención por parte del club de renovar a Rabello, lo que podría ser un extra de motivación. Además, recientes conversaciones sobre la posible venta de O’Higgins al Grupo Caliente podrían influir en el futuro del plantel y en cómo se gestionan tanto rotaciones como fichajes a largo plazo.

Todo lo anterior deja claro que O’Higgins ha encontrado en Rabello y Pavez dos pilares fundamentales. Uno pone la chispa, el otro la estabilidad. Si continúan así, podrían marcar la diferencia en las etapas decisivas de la temporada.