Tonka Tomicic en Fiscalía: revelan diligencia clave en contra de la animadora en su rol de imputada

Durante la mañana, y luego de más de un año desde que estallara el Caso Relojes, la modelo y animadora de televisión Tonka Tomicic acudió a las dependencias de la Fiscalía de Pudahuel para declarar en calidad de imputada en medio de la investigación que se realiza en contra de su exmarido Marco Antonio López más conocido como Parived.

Recordemos que López esta siendo investigado principalmente por asociación ilícita y receptación aduanera, situación que lo mantiene con la medida cautelar de arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros posibles involucrados en los delitos que se le investigan. Cabe mencionar que en enero de 2023 la PDI allanó el domicilio del imputado con la modelo, desde donde sacaron joyas, un reloj Rolex y computadores.

¿Qué se le investiga a Tonka Tomicic?

En la investigación en contra de Parived se constató que utilizaba cheques firmados por la animadora, por lo que podría haber estado en conocimiento de los ilícitos de su marido. “Es receptación de objetos robados en la medida que los cheques con que estos objetos fueron comprados fueron emitidos por ella, firmados por ella y a consciencia de saber para qué iban a ser utilizados” explicó la periodista Laura Landaeta, quien escribió el libro Caso relojes: Una historia de robos, traiciones y mucho oro.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Además, según la misma profesional, Tomicic habría utilizado joyas robadas las cuales habrían sido identificadas por las dueñas. “En las escuchas telefónicas además, uno puede evidenciar que ella está al lado de él todo el rato y le está dando consejos, le está diciendo cómo actuar, lo que tiene que hacer y en el entramado de la manera que vamos revelando varias cosas que vinculan a Tonka en esto. Los cheques de Tonka, incluso los mal firmados, están hechos por Tonka, los 76 cheques, los más de mil millones los invirtió ella" mencionó la periodista de investigación para TV+.

Sobre la misma Landaeta aseguró que "Parived le dice a Tonka que se saque una joya que está ocupando en el matinal que hacía ella porque es robada y la pueden reconocer, no sé por qué no llegó la grabación a fiscalía, me mostraron y después no apareció nunca más“. Por su parte la modelo y exconductora del matinal de Canal 13 dijo en ese entonces. "Respecto de la investigación en curso, lo sano y correcto es esperar que finalice y me quedo con lo que me dijo Marco Antonio, en cuanto a que demostrará su inocencia”.

Te puede interesar: Detallan llamada a nieta de María Elcira y confirman sospechas sobre misteriosa camioneta