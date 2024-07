Rodolfo Carter interpeló a ministra Tohá tras operativo policial en RM: “Que el Gobierno no se pase de listo”

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, desafió al Gobierno y a la ministra del Interior, Carolina Tohá, después del extenso operativo policial realizado en la Región Metropolitana, que resultó en la detención de 199 personas. Este sábado, Tohá anunció que toda el área metropolitana se integrará al plan Calle sin violencia.

En ese contexto, Carter publicó su parecer en redes sociales. “El Plan ‘Calles Sin Violencia’ sin duda ayuda a combatir el delito, pero que el Gobierno no se pase de listo. En primer lugar, en esta tragedia que estamos viviendo producto de su irresponsabilidad, las municipalidades hemos sacado todos nuestros recursos a la calle y hemos colaborado en bajar algunos delitos”, comenzó diciendo.

Que la ministra @carolina_toha no haga trampa. El plan Calles Sin Violencia es un aporte, pero sólo si lo usan con criterio policial y no político para favorecer campañas electorales. Ayer en la Ronda de Carabineros en La Florida habían 20 funcionarios… cuántos habían en… pic.twitter.com/dYUFCOORTF July 20, 2024

Posteriormente, el alcalde dio a conocer una inquietud sobres este operativo. “¿Cómo han utilizado los recursos policiales? Es evidente que los están utilizando con criterio político. Ayer hubo una ronda en la noche en La Florida con 20 carabineros”, sentenció. “¿Cuántos hubo en Santiago anoche? ¿200, 300? Es evidente que en Santiago, en Recoleta, en Estación Central, en Maipú, están concentrados todos los recursos policiales para favorecer a un Gobierno en campaña, que lo digan claramente”, disparó.

“Tercero, lo que tengamos que hacer en el futuro nos va a requerir a todos, y el Gobierno tiene que sincerar las cifras de los recursos que está utilizando, dónde los está poniendo y no simplemente elegir el delito que baja circunstancialmente porque la verdad que los chilenos, y eso es lo único que importa, viven cada día con más miedo”, agregó el edil. “Que la ministra Tohá no haga trampa, el Plan Calles Seguras ayuda pero no ha sido la solución a todos los problemas como ella quiere hacernos creer”, concluyó Rodolfo Carter.

¿Qué opina Rodolfo Carter del posible Estado de Sitio?

De igual forma, el jefe comunal dio su opinión respecto a la posibilidad de una implementación de Estado de Sitio en la RM. “Yo siempre he tenido la misma posición, hace un año vengo sosteniendo que se debe utilizar el Estado de Emergencia para utilizar las Fuerzas Armadas en el patrullaje conjunto y compartir inteligencia”, aseguró.

“Hoy día mucha gente de la izquierda, incluido el Gobierno, porque hay elecciones, empiezan a coquetear con la idea de las Fuerzas Armadas. Con las Fuerzas Armadas no se juega, son chilenos y chilenas que sirven a una causa: que es protegernos a todos”, continuó Carter.

“Constitucionalmente lo que debemos hacer responsablemente es utilizar las herramientas que la Constitución nos entrega para cuidar a los chilenos. Por eso el oportunismo del Gobierno que en época de elecciones y la coalición de Gobierno en época de elecciones está dispuesto a vender el alma al diablo, a hacer cualquier cosa”, cerró el alcalde.