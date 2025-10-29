Rodadas del Terror: La costumbre extranjera que inquieta al Gobierno en Halloween

Gobierno se pronuncia frente a Rodadas del Terror

Por: Catalina Martínez

Con Halloween a la vuelta de la esquina, el Gobierno marcó posición y dejó claro que no habrá autorización para las llamadas “Rodadas del Terror” de motociclistas convocadas para la noche del 31 de octubre.

Según declaraciones recogidas por Cooperativa, la ministra Camila Vallejo aseguró que el Ejecutivo aplicará la ley contra los participantes de estas actividades, a las que describió como “temerarias” y generadoras de “temor e inseguridad”.

“Lamentablemente, el año pasado fue una realidad: las famosas rodadas de motociclistas. Esto es algo que no podemos permitir en nuestro país”, sentenció la secretaria general de Gobierno. 

Han generado temor y sensación de inseguridad. No están permitidas y, por lo tanto, queremos decirles a los motociclistas —que traen estas prácticas culturales que no son propias de nuestro país— que vamos a hacer aplicar la ley y desarrollar los controles necesarios”, añadió.

¿Qué medidas implementarán? 

Dentro de este contexto, la autoridad detalló que “van a haber controles de identidad para ver antecedentes y controles migratorios”. Sumado a eso, se harán fiscalizaciones sobre “la documentación de las motos usadas para estas rodadas”.

Según informaron desde el Ejecutivo, la medida responde a una coordinación interinstitucional dirigida por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, junto a Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio de Transportes.

“Hay mucha gente que ha lamentado tener que pasar y vivir esta experiencia, que no es graciosa. Es una cuestión de orden público que acrecienta lamentablemente la sensación de inseguridad de nuestros vecinos y vecinas”, cerró Vallejo. 

¿Qué son las Rodadas del Terror? 

Según detalló Infobae, las denominadas “rodadas” son encuentros masivos de motociclistas convocados por redes sociales, donde los participantes, usualmente disfrazados, recorren las calles en grupo durante la noche de Halloween. Esta práctica tiene su origen en las “Halloween Rides” estadounidenses y más tarde se popularizó en América Latina como las “Rodadas del Terror”.

¿El problema? El paso de estas rodadas deja a su paso ruidos molestos, caos vehicular y una serie de infracciones que preocupan a vecinos y autoridades. En países como Colombia y México, la situación se ha vuelto tan compleja que incluso se han implementado restricciones para mantener el orden.

