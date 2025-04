¡Incómodo momento! Periodista chileno es presentado como “el amigo gay del Papa” en TV española

El periodista chileno Juan Carlos Cruz, conocido por denunciar los abusos de Fernando Karadima, enfrentó un incómodo episodio en la televisión española. Y es que en el espacio fue presentado en una entrevista con el polémico calificativo de “Amigo gay del Papa”.

El comunicador nacional fue invitado al espacio español llamado El programa de Ana Rosa para compartir su testimonio tras el fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido el pasado lunes.

Cabe mencionar que el periodista tuvo un encuentro con el sumo pontífice en el Vaticano en 2018. Además, forma parte de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores.

Antes de comenzar la entrevista con la periodista española, Cruz notó un detalle en pantalla que lo incomodó profundamente. El titular decía “Hablamos con el amigo gay del papa Francisco”. Frente a eso, su reacción no se hizo esperar. “Primero, que feo ese titular del ‘amigo gay del Papa"”, expresó.

La presentadora y el equipo de producción reaccionaron de inmediato, eliminando el polémico título de pantalla. A partir de ese momento, la entrevista transcurrió sin mayores incidentes.

Cabe destacar que, en los últimos años, Juan Carlos Cruz forjó una cercana amistad con el papa Francisco. “Me vine a vivir a Madrid para estar también más cerca de él. Y, bueno, yo iba cada dos semanas más o menos a verlo, a Roma”, señaló en conversación con el programa Podría ser peor.

“Sentí que mi misión personal era ayudar a la gente buena que hay en la iglesia a que mejore y que sea un lugar donde todos se sientan bienvenidos y no excluidos. He conocido en el Papa Francisco a la gente buena de la iglesia y he conocido a muchísimos malos”, agregó en el espacio de Radio Bío Bío.