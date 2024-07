Nuevo dato de vidente remece el caso de María Elcira ¡expone nuevo lugar!

El comido vidente de la región del Biobío, Ismael Torres Bravo se refirió nuevamente al caso de María Elcira Contreras, la adulta mayor de 85 años que desapareció en Limache. En concreto el médium habló sobre las nuevas teorías del misterioso caso y expuso un nuevo lugar donde podría estar la mujer, un sitio más cercano de lo esperado.

Recordemos que la familia de María Elcira, pidió hace algunos días investigar en unos túneles que están a 500 metros del fundo Las Tórtolas, con la esperanza de que la mujer o su cuerpo estuviera oculto ahí. María Elcira, va a cumplir dos meses desaparecida y no se ha encontrado ninguna prueba concreta sobre su paradero.

¿Qué dijo el vidente?

“Ahora, si el abogado (de a familia) se esfuerza tanto en seguir la investigación, de solicitar a la Fiscalía colaboración internacional, y si dice que han agotado todos los medios y que se han abocado a investigar minuciosamente el lugar de Las Tórtolas... eso no es así” partió diciendo el adivinador en el programa El Comisario.

“Tengo gente muy cercana que me indica lo abandonado que está Las Tórtolas con respecto de la investigación. Gente muy cercana que conoce a PDI y Carabineros. Cuando las personas tienen este tipo de demencia, que yo me atrevo a decirlo por la forma en que vi a la señora, aparecen como arrancando o escondiéndose. Entonces, sigo insistiendo en algo que todavía no se ha investigado, porque lo he preguntado y es algo que no se ha rastreado en este minuto” añadió.

Finalmente se refirió a el lugar a 100 metros del restaurante. “Bomberos, cuando hace la búsqueda por terrenos aledaños, va a este lugar donde hay unos containers, que son al lado de Las Tórtolas, y pasan muy cerca de una desarmaduría. Lo que sigo viendo, coincide perfectamente con dicho lugar. Entonces, si están solicitando la búsqueda en los túneles, que quedan a 400 metros, por qué no solicitan la investigación minuciosa en la desarmaduría que queda a sólo 100 metros”.

