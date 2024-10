Nieta de María Elcira se desahoga y acusa aislamiento de la investigación: "Para que no molestemos"

A través de Instagram, la nieta de la adulta mayor de 86 años desaparecida en Limache, María Elcira Contreras lanzó un potente desahogo y acusó que se ha hecho un aislamiento de la familia en la investigación y comentó las nulas pruebas que se han encontrado sobre el paradero de la mujer, a quien no se le encuentra desde hace 5 meses.

En línea de lo anterior la joven comentó que "no se ha encontrado ningún rastro de ella. ¿Cómo es eso posible?". Así mismo cuestionó el actuar del restaurante del fundo Las Tórtolas, lugar en donde se le vio a María Elcira por última vez y apuntó con todo a la investigación, ya que consideró que ha sido deficiente desde un inicio.

¿Qué dijo la nieta de María Elcira?

La joven planteó que "para salir de ese lugar tendría que haber subido un sendero de tierra de alrededor de 150 metros, lo que es prácticamente imposible. Y si así hubiese sido la habríamos encontrado el mismo día. ¿Qué pasó entonces?". Luego afirmó que "resulta lógico pensar que hubo intervención de terceras personas. Sin embargo, no se ha investigado como corresponde y no tenemos ningún resultado".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Sobre la investigación y la participación de la familia en ella Hernández declaró que "nos aislaron de la investigación para que no molestemos. Estamos de manos atadas, ya no sabemos que más hacer para llegar a nuestra amada abuela Chira" comentó. Recordemos que la familia ha insistido por distintos medios que la búsqueda continúe.

"Es inevitable pensar en los errores de la investigación. El fiscal de Limache ni siquiera fue al sitio del suceso, no se involucró en lo más mínimo hasta cuando ya pasaron varios días. No se protegió el lugar de los hechos, no se hicieron las pericias que correspondían" cerró. Cabe mencionar que en un inicio el caso se trató como un accidente y no como un crimen provocado por terceras personas.

Te puede interesar: El destape de Repenning en vivo que aplaudió Priscilla Vargas: "¿Crees que eso pasó piola?"