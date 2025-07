"Nunca más se supo…”: Natalia Valdebenito lanzó ácida teoría sobre crimen del “Rey de Meiggs”

En medio de la conmoción generada por el asesinato de Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, la actriz y comediante Natalia Valdebenito lanzó una controvertida declaración que rápidamente se sumó al debate público.

La revelación de que Wilson Verdugo planeó el hecho, sumada a la citación de Francisco Kaminski como testigo, ha convertido el caso en la comidilla de los medios televisivos.

Frente a tal panorama, Valdebenito interpretó entre líneas y sugirió que todo podría tratarse de una maniobra para desviar la atención del problema del narcotráfico dentro de las fuerzas armadas.

Con su característico tono punzante, la standupera recurrió a su perfil en X (Twitter) para compartir públicamente su hipótesis. "Excelente servicio de liberación de sicario y caso Meiggs. Nunca más se supo de los narcos en la FACH. SHILE", posteó la humorista, que suele encender las redes sociales con sus comentarios ácidos.

Para sorpresa de nadie, los dichos de Natalia Valdebenito dejaron la escoba entre sus seguidores, quienes se sumieron en un extenso y polarizado debate. "Y de procultura tampoco que no se te olvide" y "Ambas cosas son graves, si hay gente soltando sicarios es que en el poder judicial hay corrupción. El tema es que haya TANTA, y que el Estado nunca haya hecho nada, porque no quiere o porque no puede", fueron algunos de los comentarios.