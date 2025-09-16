Maximiliano Falcón no olvida a Colo Colo y da fecha de su posible retorno

Maximiliano Falcón tenía todo para ser ídolo en Colo Colo, pues a su buen nivel en cancha y títulos conseguidos se le sumaba el gran cariño de los hinchas. Sin embargo, eligió irse por la puerta de atrás, aunque ahora demostró que aún no se olvida del club.

El central uruguayo se sumó a los festejos de 18 se septiembre junto a la filial de hinchas del Cacique en Miami, donde lo envolvieron en un cántico que es optimista con su regreso al Estadio Monumental.

Maximiliano Falcón no se olvida del Cacique

Después del cántico, el "Peluca" tomó el micrófono y le dedicó unas palabras a los fanáticos. "Agradezco el cariño de los hinchas. Sé que ustedes dejaron sus tierras por una oportunidad mejor. Somos muy felices con su cariño", dijo el charrúa.

El exjugador de Colo-Colo Maximiliano Falcón participó en una reunión con hinchas del cacique en Estados Unidos y habló de amor por Chile



- "Desde el primer momento que llegamos a Chile nos trataron como a unos chilenos más, por eso le agarramos tanto cariño al país"



Maxi Falcón habla de su regreso a Macul

Después de lo anterior, el defensor habló de lo que todos estaban esperando; su regreso al Cacique. "Desde que llegamos a Chile, nos trataron como un chileno más. Tenemos un hijo chileno, así que vamos a estar ahí por el resto de nuestra vida", afirmó.

Todo esto levantó una serie de comentarios entre los fanáticos albos, pues algunos esperan su regreso y otros prefieren que no vuelva debido a que quedaron bastante molestos con su salida.

