¡Se acabó el misterio!: La radical decisión de Colo Colo sobre el futuro de Leonardo Gil

Mientras Colo Colo se prepara para lo que será el cierre de una temporada en la que podría quedarse con el Campeonato Nacional, la dirigencia ya trabaja con miras al 2025, y así como es de suma importancia traer refuerzos para el equipo, también es momento de decidir qué jugadores deberán abandonar el Estadio Monumental.

En esa línea, en las últimas semanas se ha especulado bastante sobre qué pasará con Leonardo Gil, volante que finaliza su contrato con el Cacique en diciembre de este año y su continuidad en el elenco dirigido por Jorge Almirón es toda una interrogante, aunque parece ser que el panorama del trasandino ya comienza a ser más claro.

Fue Cristián Alvarado, periodista de Radio Agricultura, quien en el programa Puntapié Inicial dio luces sobre las conversaciones del club y el mediocampista, siendo su salario la clave para definir su futuro: "Es uno de los jugadores que tiene sueldo alto en Colo Colo, me parece que ahí tiene que negociar la dirigencia de Blanco y Negro, termina contrato".

Igualmente, pese a la dificultad que significa llegar a un acuerdo económico, el comunicador afirmó que en el 'popular' ya estarían decididos a mantener al jugador en sus filas: "Se va a quedar, porque está jugando, lo tienen considerando, porque por último es una segunda alternativa muy importante para el técnico Almirón".

Y para finalizar, el periodista no escondió su preocupación por la reacción que puedan tener los seguidores del Cacique con la estadía de Gil, a quien en varias ocasiones han pedido fuera del club: "Yo no sé si el hincha le tiene mucha simpatía hoy". "El otro día en La Cisterna, le pegaron muchísimo, no hizo un buen partido", sentenció Alvarado.

