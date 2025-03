La furiosa respuesta de la U tras suspensión del duelo ante Unión Española: "El más flojo gana"

Continúan los ecos tras la suspensión del encuentro entre Universidad de Chile y Unión Española, y es que ante las dificultades que se presentaron en el Estadio Santa Laura para llevar a cabo el encuentro, desde la U barrieron el piso con las autoridades por la nula disposición de otros recintos deportivos.

Fue Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, quien en diálogo con La Magia Azul se descargó con todo: "No puedo creer que en la única región donde se pueda jugar fútbol, y donde los delegados presidenciales no ponen problemas, es la RM y aquí solamente hay tres estadios: La Florida, Santa Laura y el Monumental, no es posible".

"¿Por qué no se jugó en La Calera? Porque al Delegado Presidencial no le gusta, a él le gusta que jueguen los equipos de ahí y si va un equipo de la Región Metropolitana tiene que ser sin aforo. Por esta vez, excuso a la Sexta Región porque El Teniente está con arreglos, pero ese es otro delegado que se hace el larry", disparó.

En esa línea, le envió un potente mensaje a Álvaro Elizalde, nuevo ministro del Interior y Seguridad Pública: "Yo le pido al ministro, que es el jefe de todos estos delegados, que tengan una línea en común para enfrentar estas actividades deportivas y el fútbol, porque aquí parece que el más flojo es el que gana".

"Espero que el nuevo ministro, que no sé de qué equipo será hincha, le ponga el acento a esto, que los delegados estén uniformados a nivel nacional y ojalá todos tengan la altura de mira que ha tenido Gonzalo Durán, pero sus colegas están bien al debe", sentenció la directiva de Universidad de Chile.

