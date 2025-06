La brutal confesión de Enrique Osses sobre cuál club es hincha: "Voy a seguir siendo…"

Sin duda alguna, Enrique Osses es una de las principales figuras cuando hablamos sobre arbitraje en la historia del fútbol chileno, y luego de tantas temporadas impartiendo justicia en nuestro medio, e incontables especulaciones, el ya retirado colegiado se sinceró y reveló cuál fue, es y será el equipo de sus amores.

Así es, en una íntima entrevista con el periodista Jorge Gómez, también conocido como 'Pelotazo', el otra referí fue consultado por si se considera hincha de algún cuadro en específico, a lo que no dudó y contestó declarando su amor a la profesión de su vida: "Los equipos de negro… los árbitros, obviamente".

En esa línea, el recientemente nombrado presidente de la Comisión de Arbitraje en Costa Rica descartó ser simpatizante de algún club en particular, y es que genuinamente vive por y para todo lo que significa haber sido árbitro: "No tengo ningún equipo de fútbol que me apasione, solamente me apasiona el arbitraje".

"He estado ligado al fútbol durante 30 años y en el arbitraje los mismos 30, por lo tanto, es mi equipo en realidad y voy a seguir siendo hasta el día que ya deje de existir en esta vida", insistió, dejando por el suelo cada una de las acusaciones que hubo en su contra mientras ejercía como juez en el balompié chileno.

Y para finalizar, por si su respuesta no fue lo suficientemente clara, Enrique Osses no solo negó tener un apego hacia clubes de nuestro país, sino que tampoco sintió nada especial por elencos fuera de estas tierras: "Yo no tengo ninguna preferencia por ningún color de camiseta en Chile ni en el extranjero".

