Abre su corazón: candidata Jeannette Jara cuenta su historia y como fue enviudar a los 21 años

En entrevista con La Tercera la candidata presidencial por el Partido Comunista (PC) Jeannette Jara contó parte de su historia y abrió su corazón sobre como fue quedar viuda con tan coló 21 años. Así mismo reveló como era la relación con su hijo y su actual relación de pareja. Nacida en la población El Cortijo de Conchalí, Jara destacó la importancia de su infancia en un hogar con escasos recursos, donde su padre era obrero y su madre trabajadora de casa particular.

Así mismo, Jara develó que desde pequeña, al ser la hermana mayor de cinco hermanos tuvo que asumir responsabilidades que la llevaron a trabajar y estudiar para contribuir a su familia. A los 14 años, Jara comenzó su militancia en las Juventudes Comunistas, un camino que la llevó a ser muralista y dirigente durante los últimos años de la dictadura. Ingresó a la Universidad de Santiago, donde estudió Administración Pública y Derecho.

¿Qué contó Jara sobre su experiencia de enviudar a los 21 años?

Una de las experiencias que más la ha marcado fue quedar viuda a una edad temprana. “Quedar viuda tan joven fue un golpe fuerte”, comenta. Y claro, porque se casó a los 19 años y a los 21 enviudó. “Es muy doloroso entrar en detalles… Sí te puedo decir que quedar viuda tan joven fue un golpe fuerte. Por suerte, siempre tuve el apoyo de su familia. En ese momento, todos nos abrazamos y hasta hoy nunca nos hemos soltado las manos. Yo pensaba: ‘Si mi suegra perdió un hijo -que es lo peor que nos puede pasar en la vida-, con mayor razón yo tengo que salir adelante’. Y así aprendí lo que es la resiliencia, a mirar siempre en la vida el vaso medio lleno" dijo la candidata en el medio citado.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"Entonces, todo lo que me ha pasado después, por muy difícil que sea, yo lo miro desde esa experiencia. Siempre digo: ‘Todo lo que pueda pasar, no puede ser peor. Por eso soy una persona irreductiblemente optimista y disfruto cada momento" señaló. Su segundo matrimonio también ha sido significativo en su vida, resultando en su único hijo, Andrés. Jara ha logrado equilibrar su rol como madre con su carrera política, enfatizando la importancia de estar presente en la vida de su hijo. “Siempre he estado muy cerca de mi hijo. Hoy ya está grande, es más autónomo”, dijo.

Jara confirmó que tras su divorcio ahora está en pareja. “De hace varios años. No vivimos juntos, eso sí. Pero vivimos muy cerca. Yo creo que ya no estoy para vivir con alguien más”. Consultada sobre esto, dijo que “es que como que pasé a otra etapa. Me gustan mis momentos de silencio, de autonomía, de tener espacios para mí y mi hijo. He estado harto tiempo en pareja. De chica vivía en una casa en que éramos seis hermanos… bueno, tengo una hermana que falleció cuando era chica, pero con esto quiero decir que siempre viví con harta gente".

Te puede interesar: Neme molesto se descarga en vivo sobre antecedente de homicidio en Graneros: "Se los digo sin anestesia"