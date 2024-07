¡Quedó la grande! "Huaso" Isla enfurece y responde a los dichos de Mosa en Colo Colo

La teleserie de Mauricio Isla y Colo Colo sumó un nuevo capítulo después de que Aníbal Mosa criticara públicamente la actitud del jugador, acusando que rechazó tres millonarias ofertas de los albos. Es por esto que el "Huaso" perdió la paciencia y utilizó sus redes sociales para responder con mucho enojo.

"Increíble cuando quieren quedar bien, impresionante. Primero que pedí 70 millones, segundo que pedí 60 millones, tercero que pedí 50 millones. Y ahora que no quiero ir jajajaja, más respeto", señaló Isla en su Instagram, compartiendo incluso el video de las declaraciones de Aníbal Mosa.

En ese mismo sentido, el lateral derecho añadió que "milagro que juego al fútbol para los hinchas y para la familia… no para los dirigentes". Toda esta disputa mediática parece complicar aún más las negociaciones entre las partes, por lo que los albos deberán buscar otras opciones para reforzar la posición.

Historia compartida por Isla en su Instagram.

Destacar que Aníbal Mosa salió a darle con todo a Isla después del triunfo de Colo Colo ante Unión Española, afirmando que "la señal que da es que no quiere venir. Cuando uno rechaza tres ofertas y a todas las propuestas que mandamos dice que no, entendemos que a él no le interesa".

Todo este cruce entre el mandamás de Blanco y Negro y el "Huaso" hace pensar que las negociaciones finalmente llegarán a su fin, por lo que el seleccionado nacional no podrá continuar su carrera en el Estadio Monumental. Debido a esto los albos tendrán que buscar una nueva opción para reforzar el puesto que es una de las exigencias de Jorge Almirón.

