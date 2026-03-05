Vecinos ya no aguantaron más: Hombre que vivía en una “casa del árbol” en Talca terminó desalojado por problemas sanitarios

Por: Catalina Martínez

En Talca, frente al Hospital Dr. César Garavagno, se dio una particular situación luego de que un hombre, instalado en su propia “casa del árbol”, fuera desalojado —gracias a un operativo conjunto entre personal de seguridad municipal y Carabineros— con todo y su improvisada vivienda.

De acuerdo a lo consignado por BiobioChile, el sujeto llevaba dos años establecido en el sitio, lo cual derivó en una serie de denuncias por condiciones insalubres en el lugar, la existencia de empalmes eléctricos irregulares y un escenario que, según señalaron, representaba un riesgo para la seguridad de la comunidad. 

Según el relato de los vecinos, recogido por el citado medio, todo comenzó hace dos años, cuando un hombre en situación de calle levantó una vivienda precaria sobre un árbol con elementos provisionales. Con el tiempo, los transeúntes la bautizaron como “la casa en el árbol”, convirtiéndose en un punto tan llamativo como problemático, debido a los constantes reclamos.

Arrojaba desechos humanos a la calle 

Testigos aseguran que la escena era digna de una pesadilla urbana: desde lo alto de la estructura caían botellas cargadas con desechos humanos que caían en plena vía pública. Y no solo eso, sino que el residente de la “casa del árbol” había montado una red eléctrica ilegal, robando energía de la red pública para alimentar aparatos eléctricos, una práctica temeraria que convertía el sitio en una bomba de tiempo lista para provocar un accidente.

En cuanto al procedimiento de desalojo, Katherine Villanueva, mayor de la tercera comisaría de Talca, detalló: “En primera instancia estaba bastante reticente a abandonar el lugar. Posteriormente se conversó con él y se buscó, de buena manera, que se retirara. Finalmente, lo hizo por su cuenta”.

Por otro lado, según el mencionado medio, las autoridades informaron que equipos municipales y del Ministerio de Desarrollo Social ofrecieron ayuda y albergue al ocupante de la particular vivienda. Sin embargo, el hombre rechazó todo apoyo y se marchó hacia la zona del puente ferroviario en 1 Norte por su propia cuenta. 

