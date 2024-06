¡Indignación en el estudio! Extranjero furia con Monserrat Álvarez en despacho en vivo

En el matinal Contigo en la Mañana, la periodista Monserrat Álvarez vivió un incomodo momento con un entrevistado que estaba siendo fiscalizado en la comuna de Santiago. En concreto el hecho ocurrió, en medio de un despacho liderado por el notero Gino Costa, quien se encontraba en un punto de inspección vehicular.

Fue en eso, que el periodista en terreno comenzó a entrevistar a un hombre ecuatoriano que fue descubierto manejando sin licencia ni permiso de circulación. “La revisión la saqué por debajo. Me cobraron para sacarla. Es que uno no sabe, como no es chileno le meten gato por liebre” se le escapó al hombre en medio del despacho.

Tenso momento entre Monserrat Álvarez y ecuatoriano

Al escuchar esto, Costa le aclaró que “uno puede ser chileno o de cualquier nacionalidad, pero un documento es un documento”. Sobre la revisión técnica, único documento que portaba el fiscalizado mencionó. "El documento es real, fui a la planta de revisión técnica. El que tiene plata hace lo que quiere” dijo generando indignación en el panel. "¿Por qué anda sin nada? ¿Usted cree que en este país se puede hacer lo que quiere?" reaccionó JC Rodríguez, quien conduce el matinal.

"Yo no estoy haciendo lo que quiera, si eso es lo que usted piensa. Lo hice por necesidad, porque yo utilizo mi vehículo para trabajar y tengo una familia para mantener. Si no trabajo no como. Hay personas que andan robando y yo no hago eso. No es para que se ponga así, si aquí yo estoy perdiendo. Si estuviera en mi lugar, no pensaría eso" aclaró el extranjero, mientras Rodríguez continuaba mencionando que debía tener todo en orden para transitar.

Bajo esta misma línea, el entrevistado aclaró que el auto era legal."El auto no es ilegal, lo compré con mi dinero cuando llegué a Chile. Yo ya no lo quería, pero no quería deshacerme de él dejándolo botado. Entonces yo dije ‘hasta que me lo lleven’" confesó. Sin embrago, Álvarez interrumpió. "Debería haber dejado el auto guardado. ¿Usted quería que lo pillara Carabineros? Nadie entiende lo que está diciendo" apuntó.

Ese comentario molestó al extranjero quien lanzó. "Amiga, le voy a decir una cosa: lastimosamente yo me gano dos millones de pesos diarios, más que cualquiera de ustedes, y puedo comprarme el auto que a mí me dé la gana" declaró. "Ah, además usted es prepotente" cerró la comunicadora, mientras que Rodríguez afirmó que "es mala clase el gallo, la verdad es que no sé por qué lo entrevistamos. No te gastes, Gino".

