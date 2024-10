¡Destapó rol de Joaquín Lavín Jr! Exfuncionaria de Maipú se lanza contra Cathy Barriga

A través de un reportaje emitido por Mega sobre los nuevos antecedentes en la investigación en contra de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, habló una exfuncionaria del municipio y reveló los malos tratos que recibió, además del rol que tenia Joaquín Lavín Jr. en la administración.

“Nefasta. Fue lo peor que me ha tocado” partió diciendo Giovanna Nogales, exfuncionaria de la municipalidad de Maipú, quien fue despedida luego de llevar 10 años trabajando en el municipio como jefa de personal. En concreto denunció hostigamientos que recibió por no ser del círculo de confianza de la exchica Mekano.

Las denuncias contra Barriga de la exfuncionaria

“Yo me voy de vacaciones en la última semana de enero de 2017 hasta la primera semana de febrero. Yo llego el 6 de febrero a mi oficina y me cambiaron la chapa, habían puesto una jefa subrogante y yo no había sido notificada de nada” recordó la alcaldesa. Además aseguró que fue enviada a unas nuevas funciones, a trabajar a SMAPA pero reconoció que nunca entendió sus nuevas funciones, ya que sólo fue “a mirar la pared”.

Por otro lado, recordó un viaje que le pidieron realizar a Pucón para todos los funcionarios que cumplían ciertos años de servicio. “No podía hacer algo así, porque la plata de capacitación se gastaba en capacitación, no en viajes. Se lo mandé a decir, pero ella insistía” comentó sobre la solicitud que le pidieron.

Así mismo, dijo que al llegar al municipio Barriga habría hecho un listado de despidos. “Yo tenía que despedir a 500 personas, peo nunca hubo argumentos, nunca hubo nada” mencionó Giovanna y sobre la incidencia que habría tenido Joaquín Lavín Jr. comentó que “sí, por supuesto, absolutamente”.

